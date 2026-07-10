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Manifiestan anomalías en contrato de Pemex

Por El Universal

Julio 10, 2026 03:00 a.m.
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Manifiestan anomalías en contrato de Pemex
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      Ciudad de México.- Antes de concluir la gestión de Víctor Rodríguez Padilla al frente de Pemex —hoy detenido por violencia física contra su esposa— la empresa productiva del Estado adjudicó de manera directa un contrato hasta por 4 mil 838 millones 689 mil 280 pesos para el arrendamiento de vehículos especializados en labores de combate al mercado ilícito de hidrocarburos a un consorcio integrado por las compañías Arrendo Serv e Impulsa Tu Ganancia, recientemente denunciado por posibles conflictos de interés, simulación de competencia, entre otros presuntos delitos.

      Una denuncia ciudadana interpuesta hace unos días ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno solicita investigar el contrato por presunta ilegalidad en su adjudicación directa, indagar la capacidad técnica y financiera de las empresas contratadas, la identidad de sus beneficiarios finales, posibles conflictos de interés, así como una simulación de competencia y daño patrimonial a Pemex.

      En el contrato PMX-2025- 98-347, adjudicado sin licitación pública el 25 de julio de 2025 y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028, se detalla que se arrendará a Petróleos Mexicanos entre 350 y mil 200 vehículos especializados por ejercicio fiscal para labores de salvaguardia estratégica, seguridad física y combate al mercado ilícito de hidrocarburos, además del mantenimiento y sustitución de las unidades.

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