Se disfrazan de diableros para vender droga en la Central de Abastos: SSPC

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Personas dedicadas al narcomenudeo en la Central de Abastos de San Luis Potosí se hacen pasar por cargadores para distribuir droga entre quienes acuden a comprar mercancía, de acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) capitalina, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez. El funcionario señaló que recientemente fueron detenidos dos hombres que aparentaban trabajar como diableros, aunque su principal actividad era la venta de estupefacientes.

La corporación municipal mantiene desde hace varios años un operativo para identificar y desarticular las redes de distribución de droga en este centro de comercio. Villa Gutiérrez indicó que las detenciones son resultado del seguimiento realizado por distintas áreas, incluidas las de inteligencia, y de la información que obtienen con cada arresto para avanzar en la identificación de otros posibles vendedores.

En los primeros 10 meses de 2026, la Policía Municipal ha detenido a cerca de 24 personas por estas actividades y asegurado casi mil 400 dosis de droga. De acuerdo con el funcionario, entre los detenidos hay un menor de 17 años, mientras que los dos arrestados recientemente son adultos. Precisó que todas las detenciones se han realizado en la vía pública, no al interior de las bodegas o establecimientos comerciales.

El titular de la SSPC sostuvo que los bodegueros y el patronato de la Central de Abastos han colaborado con las autoridades municipales para atender los problemas de seguridad. Recordó que la venta de drogas en la zona ha estado relacionada con hechos violentos, incluidas muertes registradas durante el año pasado y a principios de 2026, situación que llevó a reforzar las acciones policiales.

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Sin embargo, Villa Gutiérrez explicó que la información sobre las investigaciones y las personas identificadas como presuntos distribuidores se maneja de manera reservada para evitar filtraciones que puedan poner en riesgo a terceros. Por ello, aunque el patronato recibe informes sobre la presencia policial y las labores de ordenamiento vial, las autoridades mantienen bajo confidencialidad los detalles de las indagatorias relacionadas con el narcomenudeo.