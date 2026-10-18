Frenan recorridos paranormales en panteones por falta de permisos

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No se han recibido solicitudes para realizar recorridos paranormales en los panteones de San Luis Potosí, señaló el director de Servicios Municipales, Christian Azuara, quien aclaró que las actividades permitidas son los recorridos culturales que cumplan con los requisitos establecidos.

El funcionario explicó que existe disposición para facilitar este tipo de visitas, siempre que cuenten con la participación de un guía turístico certificado por la Dirección de Turismo. Además, cuando se cobre por el recorrido, los organizadores deben tramitar el permiso correspondiente ante la Dirección de Comercio.

Sobre el caso de una persona que buscaba realizar este tipo de actividades, Azuara indicó que el asunto llegó a instancias judiciales y que un juez negó el ejercicio promovido por el organizador. Sin embargo, sostuvo que la intención del Ayuntamiento no es entrar en una confrontación legal, sino exigir que se cumpla con la normativa.

Azuara señaló que las condiciones para realizar recorridos en los cementerios ya se habían explicado en varias ocasiones a los interesados, por lo que insistió en que cualquier actividad debe ajustarse a los procedimientos establecidos antes de llevarse a cabo.

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El titular de Servicios Municipales reiteró que los recorridos culturales pueden realizarse siempre que se cuente con los permisos necesarios y se cumplan las disposiciones aplicables. Afirmó que la dependencia no busca impedir estas actividades, sino garantizar que se desarrollen conforme a la norma.