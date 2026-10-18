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Red Ambiental señala falta de sitios para residuos peligrosos

El manejo controlado de residuos peligrosos es vital para evitar contaminación del suelo y mantos acuíferos.

Por Rolando Morales

Octubre 18, 2026 02:36 p.m.
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Red Ambiental señala falta de sitios para residuos peligrosos
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      Horacio Guerra Marroquín, director general y presidente del Consejo de Administración de Red Ambiental, advirtió sobre la limitada infraestructura que existe en México para la disposición final de residuos peligrosos, cuya concentración en el norte del país obliga a trasladar estos materiales a otras entidades para garantizar su manejo adecuado y reducir los riesgos de contaminación.

      De acuerdo con la información que conoce la empresa, en el país existen únicamente tres sitios destinados a la disposición final de estos residuos: uno en Nuevo León y dos en Coahuila. Esta distribución evidencia la necesidad de ampliar la infraestructura especializada para atender los desechos peligrosos en otras regiones, aunque el directivo aclaró que Red Ambiental no tiene planes concretos para desarrollar una instalación de este tipo en San Luis Potosí.

      Guerra Marroquín señaló que el confinamiento de residuos debe realizarse bajo condiciones controladas para evitar afectaciones al suelo, los mantos acuíferos y la atmósfera. El manejo inadecuado de estos materiales puede generar contaminación, por lo que resulta necesario contar con instalaciones que permitan controlar tanto los líquidos producidos por los desechos como las emisiones que se generan durante su descomposición.

      Como referencia, explicó que en el Centro Integral de Procesamiento de Residuos (CIPRÉS). instalación donde se reciben residuos sólidos urbanos, se utilizan celdas impermeabilizadas con geomembranas para impedir que los lixiviados se filtren al subsuelo y alcancen los mantos acuíferos. Estas medidas forman parte de los controles necesarios en los sitios de disposición final para reducir los impactos ambientales asociados con el manejo de la basura.

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