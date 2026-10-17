Detienen a constructor de túneles del CJNG
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Ciudad de México.- Elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército mexicano, en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR), detuvieron a Luis Manuel "N", "El Ingeniero", quien presuntamente trabajaba bajo las órdenes directas del nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Juan Carlos Valencia González "03" o "Pelón", en el diseño y construcción de túneles transfronterizos entre México y Estados Unidos para el trasiego de droga.
De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el operador clave del Cártel fue capturado en flagrancia en el municipio de Zapopan, Jalisco, en posesión de armamento, droga y un vehículo.
La dependencia indicó que "El Ingeniero" se encargaba del diseño y construcción de túneles transfronterizos entre México y Estados Unidos para el trasiego de droga, principalmente en el municipio de Tijuana, Baja California. Y operaba bajo las órdenes directas de Valencia González "03", el nuevo máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, después del abatimiento d "El Mencho".
La Defensa afirmó que "El Ingeniero" cuenta con cargos en San Diego, California, Estados Unidos, por el delito de conspiración por narcotráfico.
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