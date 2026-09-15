Detienen a cuatro tras balacera en Culiacán
Autoridades hallaron a un hombre herido de bala y aseguraron una pistola dentro de una vivienda
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CULIACÁN, Sin.- En la comunidad del Campo el Diez, a la salida del sur de Culiacán, elementos del ejército y la policía detuvieron a tres hombres y una mujer en una vivienda donde se encontró a un hombre herido de bala y una pistola, sin que se dieran detalles de lo que sucedió.
Una llamada anónima a las líneas de emergencia reportó detonaciones de armas de fuego en una casa que se encuentra en la avenida principal de dicha comunidad, un grupo de policías municipales, estatales y del ejército se presentaron al lugar y localizaron a una persona del sexo masculino herido de bala.
En la vivienda improvisada, ubicada muy cerca de la vía del tres, fueron detenidas cuatro personas una de ellas del sexo femenino, sin que las autoridades dieran a conocer si estas están involucradas en hechos de violencia donde una persona resultó herida.
Los paramédicos de la Cruz Roja que atendieron a la persona herida de bala, una vez que lo estabilizaron lo trasladaron a un hospital y se notificó a los peritos e investigadores de la Fiscalía General del Estado para que abran una carpeta de investigación.
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Sobre la persona que resultó herida y los cuatro detenidos, no se aportaron mayores datos sobre sus identidades y posible relación con la victima que resultó herida de bala.
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