logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Fotogalería

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Detienen a cuatro tras balacera en Culiacán

Autoridades hallaron a un hombre herido de bala y aseguraron una pistola dentro de una vivienda

Por El Universal

Septiembre 15, 2026 08:00 a.m.
A
Detienen a cuatro tras balacera en Culiacán
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CULIACÁN, Sin.- En la comunidad del Campo el Diez, a la salida del sur de Culiacán, elementos del ejército y la policía detuvieron a tres hombres y una mujer en una vivienda donde se encontró a un hombre herido de bala y una pistola, sin que se dieran detalles de lo que sucedió.

      Una llamada anónima a las líneas de emergencia reportó detonaciones de armas de fuego en una casa que se encuentra en la avenida principal de dicha comunidad, un grupo de policías municipales, estatales y del ejército se presentaron al lugar y localizaron a una persona del sexo masculino herido de bala.

      En la vivienda improvisada, ubicada muy cerca de la vía del tres, fueron detenidas cuatro personas una de ellas del sexo femenino, sin que las autoridades dieran a conocer si estas están involucradas en hechos de violencia donde una persona resultó herida.

      Los paramédicos de la Cruz Roja que atendieron a la persona herida de bala, una vez que lo estabilizaron lo trasladaron a un hospital y se notificó a los peritos e investigadores de la Fiscalía General del Estado para que abran una carpeta de investigación.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Sobre la persona que resultó herida y los cuatro detenidos, no se aportaron mayores datos sobre sus identidades y posible relación con la victima que resultó herida de bala.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Detienen a cuatro tras balacera en Culiacán
      Detienen a cuatro tras balacera en Culiacán

      Detienen a cuatro tras balacera en Culiacán

      SLP

      El Universal

      Autoridades hallaron a un hombre herido de bala y aseguraron una pistola dentro de una vivienda

      Amigo de "Andy" se enriqueció con la 4T
      Amigo de "Andy" se enriqueció con la 4T

      Amigo de "Andy" se enriqueció con la 4T

      SLP

      El Universal

      Amílcar Olán Aparicio ganó más de 500 mdp en contratos con los gobiernos morenistas

      Desfile incorporará drones
      Desfile incorporará drones

      Desfile incorporará drones

      SLP

      El Universal

      Guardia Nacional y Ejército realizaron el último pase de revista

      Exige España aclarar crimen de estudiante
      Exige España aclarar crimen de estudiante

      Exige España aclarar crimen de estudiante

      SLP

      El Universal

      La española Claudia Tacoronte, estudiante de intercambio, fue asesinada el sábado en Cuautla