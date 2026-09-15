Calorón y tormentas para este martes en SLP
La Huasteca llegará a 38 grados y se esperan lluvias puntuales en varias regiones del estado
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San Luis Potosí tendrá este martes 15 de septiembre una jornada de contrastes, con temperaturas calurosas a muy calurosas y posibilidad de lluvias puntuales en algunas regiones del estado.
De acuerdo con el pronóstico de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), las precipitaciones podrían presentarse principalmente por la tarde en las zonas Media y Huasteca, mientras que en otras regiones también existe posibilidad de lluvias aisladas.
La Huasteca será la zona con las temperaturas más elevadas, con una máxima de 38 grados y mínima de 23, además de probabilidad de lluvias y tormentas puntuales, principalmente durante la noche. En caso de tormenta, se esperan rachas de viento.
En la zona Media se pronostica una máxima de 32 grados y mínima de 18, con lluvias y chubascos puntuales por la tarde y rachas de viento superiores a 40 kilómetros por hora.
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Para la zona Altiplano, se espera una máxima de 30 grados y mínima de 14, con lluvias puntuales a partir de la tarde y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora, que podrían alcanzar los 60 km/h en sierras.
Mientras tanto, la zona Centro tendrá temperaturas de entre 14 y 27 grados, con lluvias puntuales por la tarde, principalmente en zonas serranas, además de rachas de viento superiores a 40 km/h.
Protección Civil recomendó a la población mantener una adecuada hidratación y cuidados de la piel ante las altas temperaturas, así como mantenerse atenta a los cambios en las condiciones meteorológicas, especialmente durante la tarde y noche.
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