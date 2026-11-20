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CIUDAD DE MÉXICO.- El empresario gasolinero de Coahuila, Juan Manuel Muñoz Luévano, "El Mono", fue detenido en España por una solicitud de las autoridades de justicia de Estados Unidos, acusado presuntamente por delitos de fraude mediante transferencias bancarias, contrabando de productos petroleros y lavado de dinero.

La detención, según reportaron diarios como "El País", ocurrió en Madrid por parte de la Policía Nacional, por lo que ahora enfrentará un juicio de extradición, ante la petición de Estados Unidos de ser llevado a este país.

No es la primera vez que "El Mono" Muñoz es detenido en España. Ya en 2016 había sido detenido y extraditado también a Estados Unidos. Entonces fue señalado de ser enlace de "Los Zetas" en Europa y de presuntamente realizar operaciones de narcotráfico y lavado de dinero.

Al ser extraditado, fue acusado en una Corte federal de seis cargos: cuatro relacionados con conspiración para importar, poseer, distribuir y vender cocaína; uno por lavado de dinero y otro por armas vinculadas al narcotráfico.

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Posteriormente decidió colaborar como testigo con las autoridades de Estados Unidos, se le quitaron cinco cargos y se declaró culpable en 2019 de conspiración para lavar dinero. Fue sentenciado por el tiempo que ya había permanecido en prisión y quedó en libertad.

El empresario regresó a Coahuila, su entidad de origen. Había permanecido sin reflector, hasta que el 22 de mayo de 2025, en Torreón, fue detenido por autoridades estatales después de acudir a reclamar el aseguramiento de una pipa con hidrocarburo de procedencia no acreditada donde también participó la Fiscalía General de la República (FGR).

Según informó la fiscalía estatal, el empresario encaró violentamente a los agentes federales y estatales, por lo que fue detenido. Al revisar su vehículo, se encontró droga que fue asegurada.

Tras la detención, fue acusado por los delitos de amenazas y posesión simple de narcóticos, pero no por temas de huachicol.

Dos días después un juez le permitió continuar el proceso en libertad con medidas cautelares.