logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Lifting: antes de los sesenta

Fotogalería

Lifting: antes de los sesenta

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Detienen a "El Patrón", líder de Los Linos, en Morelos

Está vinculado a los delitos de extorsión, homicidios y robo de vehículos

Por El Universal

Noviembre 04, 2026 03:00 a.m.
A
Detienen a "El Patrón", líder de Los Linos, en Morelos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CUERNAVACA, Mor.- Autoridades federales detuvieron en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, a Lino "N", alias "El Patrón o El Señor", uno de los líderes de la organización criminal Los Linos, quien también es uno de los principales generadores de violencia en Morelos.

      El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, señaló que este grupo criminal está vinculado a los delitos de extorsión, homicidios y robo de vehículos, con presencia en los municipios de Cuautla, Emiliano Zapata, Tlaltizapán, Yautepec, Jiutepec y Cuernavaca.

      Detalló que esta acción da continuidad a la operación del 6 de mayo en el municipio de Yautepec, donde fueron detenidos ocho integrantes de esta misma organización delictiva, entre ellos sus hermanos Rodolfo "N", alias Don Ramón y Carlos Adame Sotelo.

      En ese operativo, dos elementos de la SSPC resultaron heridos y recibieron atención médica especializada.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Con esta acción suman nueve detenidos de esta agrupación, como parte del trabajo para combatir la extorsión, los homicidios y a quienes generan violencia, en coordinación con el Gobierno de Morelos", resaltó García Harfuch en redes sociales.

      DESARTICULAN A LOS LINOS

      Con la captura de "El Patrón o El Señor" prácticamente quedó desarticulado el grupo delictivo que operaba en los municipios de la zona metropolitana de Morelos, principalmente Jiutepec, Yautepec, en cuyos límites el gobierno estatal les desmanteló un narcolaboratorio en octubre de 2025.

      De acuerdo con las autoridades estatales, Los Linos operaban desde hace unos 20 años, pero fue en el inicio de esta administración cuando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos comenzó a detener a sus integrantes hasta que en octubre de 2025 localizaron el narcolaboratorio y lo destruyeron.

      La célula delictiva, conforme con el Atlas delictivo de Morelos, está relacionada con el trasiego de drogas a Estados Unidos, principalmente a las ciudades de San Antonio, El Paso, Atlanta y Carolina del Norte.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Cemex y Ancore concluyen colado de la última losa de Torre Rise
        Cemex y Ancore concluyen colado de la última losa de Torre Rise

        Cemex y Ancore concluyen colado de la última losa de Torre Rise

        SLP

        Redacción

        El colado de la última losa en el piso 101 posiciona a Torre Rise como el edificio más alto de Latinoamérica.

        Tony Montana acepta pena de 20 años de prisión
        Tony Montana acepta pena de 20 años de prisión

        Tony Montana acepta pena de 20 años de prisión

        SLP

        El Universal

        La sentencia se fijó para el 13 de noviembre en el Tribunal de Distrito de Columbia.

        Buen Fin 2026 será de cinco días con tiendas nacionales y digitales
        Buen Fin 2026 será de cinco días con tiendas nacionales y digitales

        Buen Fin 2026 será de cinco días con tiendas nacionales y digitales

        SLP

        El Universal

        El evento comercial más esperado del año ofrecerá descuentos en tiendas físicas y en línea.

        FGR asegura 303 mil litros de hidrocarburo en Montemorelos
        FGR asegura 303 mil litros de hidrocarburo en Montemorelos

        FGR asegura 303 mil litros de hidrocarburo en Montemorelos

        SLP

        El Universal

        El operativo incluyó aseguramiento de tanques, contenedores y equipos, sin que se registraran detenciones.