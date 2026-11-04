Detienen a "El Patrón", líder de Los Linos, en Morelos
Está vinculado a los delitos de extorsión, homicidios y robo de vehículos
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CUERNAVACA, Mor.- Autoridades federales detuvieron en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, a Lino "N", alias "El Patrón o El Señor", uno de los líderes de la organización criminal Los Linos, quien también es uno de los principales generadores de violencia en Morelos.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, señaló que este grupo criminal está vinculado a los delitos de extorsión, homicidios y robo de vehículos, con presencia en los municipios de Cuautla, Emiliano Zapata, Tlaltizapán, Yautepec, Jiutepec y Cuernavaca.
Detalló que esta acción da continuidad a la operación del 6 de mayo en el municipio de Yautepec, donde fueron detenidos ocho integrantes de esta misma organización delictiva, entre ellos sus hermanos Rodolfo "N", alias Don Ramón y Carlos Adame Sotelo.
En ese operativo, dos elementos de la SSPC resultaron heridos y recibieron atención médica especializada.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"Con esta acción suman nueve detenidos de esta agrupación, como parte del trabajo para combatir la extorsión, los homicidios y a quienes generan violencia, en coordinación con el Gobierno de Morelos", resaltó García Harfuch en redes sociales.
DESARTICULAN A LOS LINOS
Con la captura de "El Patrón o El Señor" prácticamente quedó desarticulado el grupo delictivo que operaba en los municipios de la zona metropolitana de Morelos, principalmente Jiutepec, Yautepec, en cuyos límites el gobierno estatal les desmanteló un narcolaboratorio en octubre de 2025.
De acuerdo con las autoridades estatales, Los Linos operaban desde hace unos 20 años, pero fue en el inicio de esta administración cuando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos comenzó a detener a sus integrantes hasta que en octubre de 2025 localizaron el narcolaboratorio y lo destruyeron.
La célula delictiva, conforme con el Atlas delictivo de Morelos, está relacionada con el trasiego de drogas a Estados Unidos, principalmente a las ciudades de San Antonio, El Paso, Atlanta y Carolina del Norte.
no te pierdas estas noticias
Cemex y Ancore concluyen colado de la última losa de Torre Rise
Redacción
El colado de la última losa en el piso 101 posiciona a Torre Rise como el edificio más alto de Latinoamérica.
Tony Montana acepta pena de 20 años de prisión
El Universal
La sentencia se fijó para el 13 de noviembre en el Tribunal de Distrito de Columbia.
Buen Fin 2026 será de cinco días con tiendas nacionales y digitales
El Universal
El evento comercial más esperado del año ofrecerá descuentos en tiendas físicas y en línea.