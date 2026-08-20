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Detienen a mujer tras muerte de su pareja en Azcapotzalco

La joven declaró que forcejeó con el hombre durante una discusión y que le disparó después de que presuntamente la golpeó

Por El Universal

Agosto 20, 2026 11:04 a.m.
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Detienen a mujer tras muerte de su pareja en Azcapotzalco
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      Una mujer de 24 años fue detenida luego de que presuntamente disparó contra su pareja, un hombre de 26 años, quien perdió la vida durante una discusión en un domicilio de la colonia San Andrés, en la alcaldía Azcapotzalco.

      Los hechos ocurrieron cuando policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recibieron un reporte del C2 Poniente sobre detonaciones de arma de fuego en un inmueble ubicado en la calle Ticomán.

      Al llegar, los agentes encontraron al hombre con manchas hemáticas y lesiones en el cuerpo. Paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que el sitio fue acordonado y se solicitó la presencia de servicios periciales.

      La mujer relató a los policías que había discutido con su pareja y que, durante el altercado, él presuntamente la golpeó en la cabeza con la cacha de un arma de fuego.

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      De acuerdo con su versión, ambos forcejearon y ella logró desarmarlo, tomó la pistola y realizó una detonación en su contra.

      La mujer fue detenida y, junto con el arma asegurada, quedó a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica y se realizarán las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades.

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