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Día de Muertos y F1 dejaron derrama de 36 mil mdp en CDMX

Las autoridades reportaron saldo blanco y la participación de ocho millones de personas en actividades públicas.

Por El Universal

Noviembre 03, 2026 04:33 p.m.
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Día de Muertos y F1 dejaron derrama de 36 mil mdp en CDMX
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       Las actividades de este fin de semana con motivo del Día de Muertos y el Gran Premio de la Fórmula 1 dejaron una derrama económica de 36 mil millones de pesos en la Ciudad de México y dejaron saldo blanco, dio a conocer la jefa de Gobierno, Clara Brugada.


      De ese monto, 21 mil millones de pesos corresponden únicamente al evento deportivo de F1, mientras que más de 15 mil millones fueron por alojamiento turístico, ofrendas, cultura, gastronomía y consumo en la ciudad.

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      En conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la Mandataria capitalina resaltó que entre el viernes 30 de octubre y el 1 de noviembre, la ocupación hotelera en la CDMX alcanzó el 92% de forma general, mientras que en zonas como la Roma-Condesa y la zona hotelera del aeropuerto alcanzó el 100% de ocupación.
      "Sólo en el fin de semana recibimos más de medio millón de turistas y visitantes. Tuvimos un gran incremento, en solo un año, de 22% en el número de turistas respecto al año pasado. Cada vez más personas eligen nuestra ciudad y sabemos que quien llega por primera vez se marcha enamorado de nuestra ciudad y encuentra mil razones para regresar", dijo.
      Asimismo, Brugada Molina destacó que, en esta temporada, alrededor de ocho millones de personas se apropiaron del espacio público de la CDMX, durante las diversas actividades que se realizaron con saldo blanco.
      "La Ciudad de México vivió un fin de semana inolvidable; fuimos la capital de la rebelión amorosa contra el olvido, como hemos denominado al Día de Muertos. Un mar de cempasúchil y memoria tomó nuestras calles, plazas, espacios públicos, entre flores, música, luces, desfiles, colores, eventos deportivos internacionales, ofrendas monumentales, (una) catrina gigantesca", resaltó.

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