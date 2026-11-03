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Johnny Depp y con qué condición volvería a dar vida a Jack Sparrow

El productor Jerry Bruckheimer trabaja en el guion de la sexta entrega de Pirates of the Caribbean.

Por El Universal

Noviembre 03, 2026 04:26 p.m.
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Johnny Depp y con qué condición volvería a dar vida a Jack Sparrow
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       Johnny Depp es abierto al confesar que volvería a darle vida a Jack Sparrow, el personaje principal de "Pirates of the Caribbean" ("Los piratas del Caribe"), con sólo una sencilla condición, que sea el productor de la saga, Jerry Bruckheimer quien se lo pida, debido a la gran amistad que los une y la gran admiración que tiene por el trabajo que ha hecho con la franquicia.


      En la actualidad, el actor estadounidense se encuentra promocionando "Ebenezer", adaptación de la obra de Charles Dickens, en la que da vida al personaje principal, Ebenezer Scrooge; con este película Depp vuelve a trabajar en una producción hollywoodense, lo que no hacía desde hace ocho años, luego de la imagen que se creó tras la batalla legal que sostuvo con su exesposa, Amber Heard, en 2020.

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      Fue durante una conferencia de prensa, en donde se encontraba con el resto del elenco de "Ebenezer", en donde Depp contestó concretamente a una de las preguntas que le hizo "Entertainment Tonight", acerca de cuáles eran las posibilidades de que volviera a participar en "Pirates of the Caribbean", como el famosos pirata del Perla Negra.
      Fue entonces que, sin darle muchas vueltas, el actor dijo que, si Bruckheimer lo buscara, con un guion digno de la calidad por la que se ha caracterizado la saga, no pensaría ni dos veces en aceptar la propuesta.
      "Si las cosas están exactamente como deben de estar, en cuanto a cómo va a culminar la franquicia de 'Pirates', trabajaría mañana mismo con Bruckheimer para lo que sea, no importa, si es Jerry, confío en él, tenemos una profunda amistad".
      Además, se sinceró al expresar que, de contribuir en un final de "Pirates of the Caribbean", su único deseo sería el de poder ayudar a que la saga cierre con el final que merece.
      "Simplemente, darles un buen final", precisó.
      La respuesta de Johnny sólo alimentaría las expectativas de los fans de la saga pues, ya en 2025, el propio Bruckheimer reveló a "Entertainment Weekly" que, acababa de entablar comunicación con el actor, para contarle que estaba trabajando en la sexta parte de "Pirates of the Caribbean".
      Tras esa conversación, el productor dijo que, a su parecer, lo único que Depp necesitaría para dar un "sí" es sentirse satisfecho con el guion de la historia, el cual está siendo escrito por Jeff Nathanson.
      "Si le gusta como está escrito el personaje, creo que lo haría, todo depende del guion, como todo sabemos..., queremos hacerla, sólo tenemos que dar con el guion adecuado, aún no lo hemos logrado del todo, pero estamos cerca, Nathanson (el guionista) tiene un tercer acto increíble, sólo tenemos que pulir el primero y el segundo, entonces lo lograremos", precisó en aquella entrevista.

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