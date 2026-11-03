¿Dónde está el hotel que parece sacado de "Avatar"?

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Quien ha visto las películas de "Avatar" sabrá que la exoluna Pandora es una especie de utopía natural, pues sus paisajes se componen de espesos bosques bioluminiscentes, montañas que flotan, cascadas y una gran cantidad de recursos.

Y para experimentar ese tipo de ecosistemas no hace falta visitar la tierra temática en Walt Disney World Resort, sino que hay una opción mucho más auténtica.

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Hablamos del hotel Ulaman Eco Luxury Resort, un idílico complejo inmerso en una isla llena de cultura, tradiciones, exuberancia y hospedajes singulares, sobre todo para lunamieleros.Ulaman Eco Luxury Resort se encuentra en la isla de Bali, en el remoto archipiélago de Indonesia.Bali es un destino lunamielero, famoso por sus playas, exuberante vegetación, templos hinduistas y talleres artesanales.La propiedad se encuentra al sur de la llamada Isla de los Dioses, cerca de la ciudad Denpasar, la más poblada de la región, en una zona montañosa entre campos de arroz y vegetación selvática bañada por un río y cascadas.Desde Denpasar son unos 30 minutos en auto y aproximadamente 45 minutos desde el Aeropuerto Internacional Ngurah Rai.El proyecto del hotel estilo Avatar inició en 2017, cuando el restaurantero y emprendedor canadiense Dino Magnatta decidió que Bali sería el lugar donde construiría su casa para el retiro.Su idea inicial era una villa de bambú rústica, pero que no perdiera lujo ni comodidad.Pronto, comenzó a buscar el terreno ideal y encontró un espacio ´atravesado´ por el río y con un par de cascadas rodeadas de vegetación selvática.Contactó con arquitectos y artesanos locales para planificar la construcción. Pero en 2018 decidió que abriría Ulaman Eco Luxury Resort, una especie de hotel y santuario enfocado en el bienestar.Se inauguró en 2020, en medio de la crisis por covid-19. Desde entonces, su llamativa arquitectura y paisajes han llamado la atención de viajeros de todo el mundo.El ´alma´ de la arquitectura del hotel es el bambú, presente en sus arcos y techos curvos, pisos, paredes y decoraciones interiores.También se utilizaron elementos naturales como tierra apisonada, maderas de Ulin, ratán, teca y, además, vidrio reutilizado.En algunos sitios se realizaron tallas en la roca natural de deidades hinduistas.La construcción y el diseño se basó en la filosofía balinesa ´Tri Hita Karana´, una forma de buscar el equilibrio y armonía con la naturaleza a través de 3 ámbitos: parahyangan (respeto a lo divino), pawongan (cooperación, empatía y vida entre la comunidad) y palemahan (el cuidado de la madre Tierra).Entre la vegetación y el curso del río se construyeron villas de lujo, divididas en 6 categorías:- Floating Lake: a nivel de un manantial. Tiene una terraza flotante con una hamaca suspendida sobre el agua y una bañera de madera.- Cocoon Jungle: entre las copas de los árboles. Su estructura en forma de capullo es de bambú tejido, al igual que su baño. Cuenta con balcón privado.- Avatar Tree House: sobre los árboles. Estas torres de madera a modo de ´nidos´ se elevan a 9 metros de altura. Todas tienen terraza panorámica.- Grand Lagoon Private Pool: villa con vistas 180° del complejo y la región. Tiene una terraza rodeada de vegetación, comedor, sala de estar, camastros y piscina de agua salada.- Jungle Garden Pool: es similar a la anterior, aunque más privada y alejada por ubicarse en la selva. Tiene su propio jardín y una piscina de agua salada.- Ulin Poolside: a un costado de la piscina principal. Cuenta con su propio balcón con jardín, una cascada y un sendero de piedra.Otra ´joya´ de Ulaman Eco Luxury Resort es el restaurante E.A.R.T.H., de filosofía ´farm to table´, con platillos que fusionan la gastronomía tailandesa con especialidades internacionales.Además, el hotel estilo Avatar ofrece una amplia lista de actividades.Dentro de la propiedad se encuentra el Riverside Spa, con faciales, masajes, tratamientos, sauna y cuarto de vapor.También es posible solicitar cenas románticas en distintos puntos de la propiedad, clases de yoga, cocina o tenis, balanceo de chakras, sesiones de acupuntura, ceremonias de bendición y terapias de sound healing.Hay tours en helicóptero por Bali, paseos en bicicleta eléctrica, recorridos por islas cercanas y expediciones para conocer el Subak, el sistema de irrigación local declarado Patrimonio de la Humanidad.De acuerdo con el sitio web de Ulaman Eco Luxury Resort, el costo por noche para 2 personas en el hotel que parece sacado de Avatar tiene una tarifa de 11 millones de rupias indonesias, algo así como 11 mil pesos mexicanos.Considera que la propiedad requiere estancias de 2 noches como mínimo.Sitio web: ulamanbali.com