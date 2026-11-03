Suman 30 renuncias en el INE tras escándalo de corrupción

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El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer este martes que hasta el día de hoy suman 30 funcionarios del órgano electoral que han presentado su renuncia luego de que se destapó el escándalo de corrupción en el que está involucrada de la exconsejera presidenta, Guadalupe Taddei.

En tanto, la revisión a la estructura interna de la institución continuará para detectar otros posibles casos de conflicto de interés.

En un comunicado, el INE detalló que entre el personal que decidió renunciar se incluye a casi dos decenas de personas que formaban parte de la oficina de la expresidenta, además de tres directores de área, así como jefes y personal adscrito a diversas unidades.

¿Quiénes son los que han renunciado?

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Hasta este martes 3 de noviembre, más de una semana después de la renuncia de Taddei, suman 30 bajas por renuncia al interior de la institución, de acuerdo con información proporcionada por el INE:

17 personas de la oficina de la expresidenta, incluido el jefe de Oficina, Carlos Daniel Luna Rosas.

El director de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, José Alberto Pérez de Acha.

La directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, Iliana Araceli Hernández Gómez.

El coordinador Nacional de Comunicación Social, Sergio Uzeta Murcio.

El director de Recursos Materiales, Alfonso Burciaga Esparza.

El jefe de Oficina de la Secretaría Ejecutiva, Juan Manuel Vázquez Barajas.

Dos personas operativas de la oficina de la expresidencia.

El Coordinador de Gestión y Seguimiento en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y extitular de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Pedro Pablo Chirinos Benítez.

El Subdirector de Transporte y Administración de Riesgos, de la Dirección Ejecutiva de Administración.

El líder de Proyecto de Servicios de Transporte y Parque Vehicular, de la Dirección Ejecutiva de Administración.

La Coordinadora de Procesos Registrales, de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.

El encargado de despacho de la Subdirección de Administración y Recursos Humanos, de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.

El Subdirector de Apoyo a Órganos Colegiados, de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.