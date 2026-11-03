INE reporta 30 bajas de personal cercano a Guadalupe Taddei

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El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que hasta el momento suman 30 las bajas de personal cercano a la expresidenta del organismo, Guadalupe Taddei Zavala.

A través de un comunicado, las 10 consejerías en activo confirmaron que continúan el análisis de pedir la renuncia a más miembros de la Junta General Ejecutiva y del personal de primer nivel, dijeron, "en un proceso que se realiza de manera colegiada".

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"La revisión comprende la Junta General Ejecutiva y los cargos de primer nivel, incluidos aquellos relacionados con la oficina de la expresidenta. También abarca las relaciones funcionales y los procesos de contratación que, a partir de información pública reciente, deban ser analizados. El proceso se desarrolla con criterios objetivos y conforme a la normatividad aplicable", señalaron.-----Las bajas, una por unaHasta este martes suman 17 personas de la oficina de la expresidenta, incluido el Jefe de Oficina, Carlos Daniel Luna Rosas, que han presentado su renuncia.A ellas se suman los tres cargos de nivel directivo:José Alberto Pérez de Acha, Director de la Unidad Técnica de Servicios de InformáticaIliana Araceli Hernández Gómez, Directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No DiscriminaciónSergio Uzeta Murcio, Coordinador Nacional de Comunicación SocialEL UNIVERSAL publicó el pasado 23 de octubre, la relación de negocios y complicidad que Sergio Uzeta mantiene con Lourdes Piña Soria, quien se presentaba como asesora y "mano derecha" de Guadalupe Taddei en el INE.Juntos fundaron y manejaron la agencia Veritas Vox, que ofrecía asesoría y cursos a personas interesadas en participar en la elección judicial de 2025. En un video promocional de la agencia incluso aparece Amparo Brindiz Amador, actualmente directora de Comunicación y Análisis Informativo del INE, invitando a uno de esos cursos.Otra baja fue en la Dirección de Recursos Materiales: Alfonso Burciaga Esparza. También e presentó la renuncia de Juan Manuel Vázquez Barajas, Jefe de Oficina de la Secretaría Ejecutiva.Dos personas operativas de la oficina de la expresidencia y una renuncia adicional de Pedro Pablo Chirinos Benítez, quien fue Titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales y posteriormente Coordinador de Gestión y Seguimiento en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.Por último, se recibieron las renuncias del Subdirector de Transporte y Administración de Riesgos (Dirección Ejecutiva de Administración), del Líder de Proyecto de Servicios de Transporte y Parque Vehicular (Dirección Ejecutiva de Administración), de la Coordinadora de Procesos Registrales (Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores), del E.D. de la Subdirección de Administración y Recursos Humanos (Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores) y del Subdirector de Apoyo a Órganos Colegiados (Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos).Andy López Beltrán niega vínculos con empresas de Amílcar Olán; "nunca jamás han podido presentar una sola prueba", afirma.