Salinas Pliego responde a López Beltrán tras acusarlo de "guerra sucia"

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El empresario Ricardo Salinas Pliego contestó a la acusación de Andrés Manuel López Beltrán, acerca de estar detrás de una campaña contra él, y lo cuestionó acerca de diferentes controversias alrededor de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Así lo hizo a través de su cuenta de X, donde escribió que "Ay 'Andy', hoy, sin mostrar una sola prueba me acusas de estar detrás de una campaña en contra tuya. Yo, con todas las pruebas en la mano, te pregunto: ¿Con qué dinero pagaste tus viajes a Japón"?

Lo anterior con referencia al viaje hecho por el en aquel entonces secretario de organización de este partido político a Japón, en julio de 2025, donde fue captado y fotografiado con el diputado morenista Daniel Asaf en el Hotel Okura, localizado en Tokio.

Otras polémicas sobre las cuales "Andy" López Beltrán, que aspira a la diputación federal por el VI Distrito Electoral Federal de Tabasco, fueron:

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"¡Enemigos de los mexicanos son ustedes que viven como reyes robando! Esto se debe juzgar con la ley y con la verdad, y yo voy a seguir exigiéndoselas, aunque se enoje", afirmó Salinas Pliego.

Finalmente, pidió a las y los mexicanos no desviar su atención de las acusaciones de corrupción contra la exconsejera del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei.

"Que no se nos olvide que Morena la puso para que les regalara la sobrerrepresentación (en el Congreso de la Unión), diera por buenas elecciones robadas y les permitiera a sus candidatos hacer precampaña anticipada sin que nadie los toque".