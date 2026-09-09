logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Fotogalería

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Dictan segunda prisión preventiva a socio de Ruffo por huachicol fiscal

La Fiscalía General de la República atribuye a Thompson Navarro participación en red de huachicol fiscal con ferrotanques.

Por El Universal

Septiembre 09, 2026 02:38 p.m.
A
Dictan segunda prisión preventiva a socio de Ruffo por huachicol fiscal
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ricardo Thompson Navarro, fundador de Ingemar, sumó una segunda prisión preventiva en el caso de la red de huachicol fiscal por ferrotanques que la Fiscalía General de la República (FGR) atribuye al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, su socio.

      El 13 de agosto pasado, una jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, le dictó al empresario la prisión preventiva justificada contra la que tramitó un amparo desde el penal de máxima seguridad del Altiplano, donde se encuentra preso.

      Dicha medida cautelar es adicional a la prisión preventiva oficiosa que Alejandra Ramírez de la Vega, jueza de control en el Almoloya de Juárez, le dictó en julio tras vincularlo a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.

      Thompson Navarro presentó ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, una demanda de amparo mediante la cual buscaba echar abajo "la resolución de trece de agosto de dos mil veintiséis, en la que se impuso la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Sin embargo, el juez Segundo le negó la suspensión provisional, en virtud de que la medida cautelar no es inconstitucional.

      "El promovente solicitó la suspensión provisional respecto a la resolución de trece de agosto de dos mil veintiséis, en la que se impuso la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada, con efectos restitutorios. Al respecto, este órgano jurisdiccional considera procedente negar la suspensión provisional para los efectos solicitados, en virtud de que el acto reclamado no es ostensiblemente inconstitucional; pues es facultad del juez de control imponer dicha medida cautelar conforme lo dispuesto en el artículo 157 del Código Nacional Procedimientos Penales.", resolvió el juzgado.

      Detenido en Ensenada, Baja California, el empresario Ricardo Thompson Navarro está acusado de ser uno los socios del panista Ernesto Ruffo Appel en la empresa Ingemar S.A de C.V presuntamente utilizada para contrabandear combustibles por ferrotanques.

      Según la imputación de la FGR, Ingemar presentó un comportamiento incongruente con su perfil fiscal, al registrar movimientos millonarios en cuentas nacionales, particularmente una abierta en Grupo Financiero Intercam, que registró flujos superiores a 3 mil millones de pesos de junio de 2024 a julio de 2025.


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Marx Arriaga arremete contra la SEP
      Marx Arriaga arremete contra la SEP

      Marx Arriaga arremete contra la SEP

      SLP

      El Universal

      Arriaga advierte que resultados de PISA serán usados para subordinación educativa a intereses empresariales.

      Dictan segunda prisión preventiva a socio de Ruffo por huachicol fiscal
      Dictan segunda prisión preventiva a socio de Ruffo por huachicol fiscal

      Dictan segunda prisión preventiva a socio de Ruffo por huachicol fiscal

      SLP

      El Universal

      La Fiscalía General de la República atribuye a Thompson Navarro participación en red de huachicol fiscal con ferrotanques.

      Baja comprensión lectora, por uso de pantallas: SEP
      Baja comprensión lectora, por uso de pantallas: SEP

      Baja comprensión lectora, por uso de pantallas: SEP

      SLP

      El Universal

      Impulsa juegos tradicionales que buscan fomentar la convivencia y habilidades sociales

      Cuestiona Sheinbaum activismo de Pedro Haces junto al PAN
      Cuestiona Sheinbaum activismo de Pedro Haces junto al PAN

      Cuestiona Sheinbaum activismo de Pedro Haces junto al PAN

      SLP

      El Universal

      El diputado federal Pedro Haces obtuvo su curul por representación proporcional de Morena, pero su activismo junto al PAN ha generado cuestionamientos públicos.