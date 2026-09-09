Liga MX fija precios para boletos del Clásico América vs Chivas
El partido se jugará el 19 de septiembre en el estadio Banorte, con venta de estacionamiento a 467 pesos por espacio.
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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 9 (EL UNIVERSAL).- Falta muy poco para el gran partido de la fase regular de la Liga MX, el Clásico de México entre América y las Chivas.
Detalles confirmados
Será el próximo sábado 19 de septiembre cuando se enfrenten en el estadio Banorte, casa de las Águilas, en actividad de la Jornada 9 del torneo Apertura 2026.
Y como es normal en este tipo de enfrentamientos, las aficiones ya comenzaron a preguntarse por los boletos para el compromiso en el Coloso de Santa Úrsula. Una locura los precios.
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Los costos de los boletos van desde los 939 pesos mexicanos, hasta los cuatro mil 109, en las zonas donde se incluyen alimentos y bebidas. Una de las nuevas localidades del Estadio Azteca.
Venta de boletos y estacionamiento
Asimismo, el estacionamiento ya está en venta, tal y como se ha manejado desde la reapertura del inmueble el pasado mes de marzo. Cada espacio tiene un costo de 467 pesos.
Estos son los precios de los boletos para el Clásico de México entre las Águilas del América y el Guadalajara.
Super Seats (Incluye Alimentos y Bebidas): Desde $4,109
Tunnel Club (Incluye Alimentos y Bebidas): Desde $4,696
100 Lateral: Desde $2,465.40
100 Plus: Desde $2,230.60
100 Sur: Desde $1,995.80
200 Platea: Desde $2,700.20
300 Lateral A: Desde $2,348
300 Lateral B: Desde $2,348
Terraza INTER.MX (Incluye Alimentos y Bebidas): Desde $4,109
300 Cabecera: Desde $1,761
300 Preferente: Desde $1,408.80
Palcos Club (Incluye Alimentos y Bebidas): Desde $3,756.80
400 Lateral: Desde $1,526.20
500 Lateral: Desde $1,115.30
600 Lateral: Desde $1,115.30
400 Sur: Desde $939.20
500 Sur: Desde $939.20
600 Sur: Desde $939.20
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