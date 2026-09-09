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Cuestiona Sheinbaum activismo de Pedro Haces junto al PAN

El diputado federal Pedro Haces obtuvo su curul por representación proporcional de Morena, pero su activismo junto al PAN ha generado cuestionamientos públicos.

Por El Universal

Septiembre 09, 2026 02:30 p.m.
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Cuestiona Sheinbaum activismo de Pedro Haces junto al PAN
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 9 (EL UNIVERSAL).- "No puede ser diputado de un partido y andar haciendo campaña por otro. Está muy extraño", advirtió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras calificar de "muy extraña" la agenda pública del diputado federal de Morena, Pedro Haces Barba, a quien se le ha visto en recorridos proselitistas junto al senador panista Enrique Vargas del Villar.

      Sheinbaum cuestiona activismo de Pedro Haces junto al PAN

      Al responder sobre el actuar del legislador —quien obtuvo su curul en el Congreso de la Unión mediante la vía de representación proporcional bajo las siglas de Morena—, la mandataria marcó una postura tajante frente a la colaboración con la oposición.

      Expresó que no es concebible que un representante de un partido ande haciendo campaña por otra fuerza política, al tiempo que remarcó que corresponde estrictamente a la dirigencia de Morena evaluar la conducta del diputado y determinar si sus acciones ameritan un castigo o una sanción interna dentro del movimiento.

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      Morena debe evaluar conducta de Pedro Haces

      "No puede ser de un partido político y andar haciendo campaña por otro", respondió la mandataria.

      Agregó: "Ya le correspondería a Morena definir si está haciendo campaña por otro partido, pues si eso lleva una sanción o no", expresó.

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