Johnson reconoce intercambio de información en detención de "Pepa"

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 9 (EL UNIVERSAL).- Tras dar a conocer autoridades mexicanas la detención en Chihuahua de Epifanio "N", alias "Pepa", considerado operador regional de un grupo delictivo, y de su hijo Alejandro "N", el embajador Ronald Johnson reconoció el intercambio de información entre México y Estados Unidos.

Embajador Johnson reconoce colaboración en detención de "Pepa"

El embajador de Estados Unidos en México destacó la información compartida y la acción emprendida de las autoridades mexicanas "como resultado del intercambio de información con autoridades" estadounidenses y de labores de inteligencia militar mexicana.

Indicó que "Pepa" es considerado operador regional de un grupo criminal involucrado en el tráfico de drogas y de personas hacia los Estados Unidos, y también es requerido con fines de extradición por delitos de narcotráfico.

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"Quienes amenacen a nuestras comunidades serán encontrados y rendirán cuentas", advirtió el diplomático estadounidense a la delincuencia.

Operativo en Manuel Ojinaga y resultados

El Gabinete de Seguridad informó este miércoles que derivado del intercambio de información con autoridades de Estados Unidos y de trabajos de inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General de la República, se realizó un operativo en el municipio de Manuel Ojinaga, donde fueron detenidos "Pepa" y su hijo.

"Epifanio 'N' era considerado operador regional de un grupo delictivo, responsable de la producción y trasiego de drogas, así como del tráfico de migrantes de México hacia Estados Unidos, y cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición por delitos de narcotráfico", dijo el gabinete.

Detalló que durante la operación se aseguró un inmueble, cinco armas de fuego, 16 cargadores, 400 cartuchos y dos vehículos.

"La coordinación, el intercambio de información y el uso de inteligencia permiten detener a objetivos relevantes y reducir la capacidad operativa de las organizaciones criminales", mencionó.