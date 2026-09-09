Baja comprensión lectora, por uso de pantallas: SEP

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El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, vinculó la baja comprensión lectora de adolescentes y jóvenes reportada en la prueba PISA con el uso de pantallas y anunció que tres mil 300 escuelas del país participan en jornadas de juegos tradicionales, con casi medio millón de personas, para promover la convivencia frente al uso excesivo del celular.

"Ayer daban resultados de la prueba PISA [...] y decía que en el mundo está perdiéndose la capacidad de leer de las adolescentes, de los jóvenes", expresó durante una visita a la primaria República Federal de Alemania, en la alcaldía Iztacalco.

Durante la inauguración de las Jornadas Nacionales de Juegos Tradicionales, en Ciudad de México, sostuvo que el consumo de imágenes en dispositivos digitales está dificultando la lectura de contenidos de mayor extensión y complejidad.

"Hay una muy baja comprensión en la lectura, porque las pantallas están haciendo una lectura fácil de imágenes y a los adolescentes se les está complicando leer textos más complejos o textos más largos", afirmó.

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Recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum abrió un debate público sobre el uso excesivo de pantallas y el acceso temprano de niñas, niños y adolescentes a las plataformas digitales.

Ante los cuestionamientos sobre qué actividades realizarían los estudiantes si se regula el uso de celulares, planteó recuperar los juegos tradicionales y las actividades en grupo.

"Y nos decían, bueno, si le van a quitar los celulares a los niños y se va a regular, ¿qué van a hacer los niños?, ¿qué van a hacer los adolescentes? Pues a volver a jugar de manera interactiva, para que hagan muchos amigos", señaló.

Explicó que las jornadas buscan que los estudiantes dediquen más tiempo a jugar y convivir, y sostuvo que permanecer frente al teléfono limita las oportunidades de relacionarse con otras personas.

"Dejamos de hacer amigos por estar pegados al celular, dejamos de convivir, dejamos de desarrollar habilidades para relacionarnos con los demás", expresó.

Añadió que los juegos colectivos permiten divertirse, construir amistades y aprender tanto de las ocasiones en que se gana como de aquellas en que el resultado es distinto.

Durante la actividad, Delgado preguntó a los alumnos si conocían juegos como el trompo, el yoyo, las canicas, la matatena, la lotería, el resorte y el avioncito. Después invitó a varios estudiantes a explicar sus reglas y participar en demostraciones.

Delgado indicó que la jornada se realiza en todo el país por iniciativa de la SEP y a petición de la presidenta.

"Este ejercicio de jornadas por juegos tradicionales está ocurriendo en 3,300 instituciones en todo el país, en 3,300 escuelas, con casi medio millón de participantes. Es la primera de muchas que vamos a hacer", anunció.