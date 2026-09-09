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Marx Arriaga arremete contra la SEP

Arriaga advierte que resultados de PISA serán usados para subordinación educativa a intereses empresariales.

Por El Universal

Septiembre 09, 2026 02:55 p.m.
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Marx Arriaga arremete contra la SEP
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 9 (EL UNIVERSAL).- Marx Arriaga acusó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) de "regalar nuestra soberanía educativa" mediante acuerdos con la Unesco y calificó a sus operadores políticos de "migajeros y agachones".

      Críticas de Marx Arriaga a la SEP y Unesco

      En dos mensajes publicados en X, también sostuvo que los resultados de PISA serán utilizados para poner la educación al servicio de las trasnacionales.

      El exdirector general de Materiales Educativos de la SEP cuestionó la colaboración con el organismo internacional y lanzó críticas contra el titular de la dependencia, Mario Delgado, y la subsecretaria de Educación Básica, Noemí Juárez, a quienes emplazó a defender la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

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      "No pasó ni un día y ya se están firmando acuerdo para regalar nuestra soberanía educativa!", escribió.

      En la misma publicación agregó: "¿Por qué la SEP tiene sus cloacas abarrotadas de operadores políticos tan migajeros y agachones... NO LES DA VERGUENZA?".

      Detalles del acuerdo SEP-Unesco y reacciones

      Sus señalamientos aluden a una Carta de Intención entre la SEP y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Según la información compartida, el instrumento busca avanzar hacia una cultura digital que preserve el pensamiento crítico y el humanismo, y priorice el interés superior de la niñez.

      La nota sobre el acuerdo señala que Delgado planteó aprovechar los beneficios de los dispositivos digitales sin afectar la educación ni el desarrollo integral.

      Arriaga, en cambio, atribuyó a la Unesco intereses contrarios a la educación mexicana.

      "Lo voy a repetir. Es sencillo: ´Al blanco barbado de ojos azules no se le debe aceptar ni un vaso con agua´", publicó.

      Añadió: "A la Unesco no le interesa nuestra educación, sólo quieren esclavizarnos y ponernos al servicio de los grandes capitales mundiales".

      En otro mensaje, el exfuncionario puso entre comillas la palabra "resultados" al referirse a PISA y afirmó que la evaluación será utilizada para justificar decisiones que, a su juicio, subordinan la educación a intereses empresariales.

      "Utilizarán los ´resultados´ de la prueba Pisa para entregarnos. No les importa la educación del pueblo, sólo buscan hacer transas y formar a obrero sumisos para las trasnacionales", escribió.

      Además, dirigió un cuestionamiento a las cuentas de la SEP, Mario Delgado y Noemí Juárez: "¿La SEP, Mario Delgado y Noemí Juárez seguirán como sus títeres o defenderán a la Nueva Escuela Mexicana?".

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