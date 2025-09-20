logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MÉXICO LINDO Y QUERIDO

Fotogalería

MÉXICO LINDO Y QUERIDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Donan tejidos para víctimas de la pipa

Por El Universal

Septiembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Donan tejidos para víctimas de la pipa

CIUDAD DE MÉXICO.- El Banco de Tejidos del gobierno del Estado de México donó al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), 12 mil 35 centímetros cuadrados de tejido amniótico y 400 centímetros cuadrados de membrana de colágeno para la atención de seis pacientes que se encuentran hospitalizados, derivado de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

El representante del Banco de Tejidos del INR, Héctor Hernández Acosta, recibió los tejidos, que se utilizarán para atender las lesiones que sufrieron las víctimas tras la explosión del pasado 10 de septiembre.

El gobierno mexiquense a través de la Secretaría de Salud, incrementó su producción y puso a disposición el abasto suficiente para brindar el material de manera gratuita que sea requerido en los hospitales donde atienden a las personas lesionadas por el trágico accidente.

Aumentan víctimas mortales

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La cifra de fallecidos por la explosión de la pipa de gas aumentó a 25 personas este viernes 19 de septiembre, dio a conocer la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

En lista de personas finadas, autoridades añadieron el nombre de Jovani Martínez Llanos de 17 años, oriundo del Alpatláhuac.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Decomisan armas y droga en penal de Culiacán
Decomisan armas y droga en penal de Culiacán

Decomisan armas y droga en penal de Culiacán

SLP

El Universal

Finalizan militares haitianos práctica en México
Finalizan militares haitianos práctica en México

Finalizan militares haitianos práctica en México

SLP

AP

Parte de un acuerdo bilateral que se inscribe en el plan de Haití de revivir sus fuerzas armadas

Juárez se tiñe de sangre
Juárez se tiñe de sangre

Juárez se tiñe de sangre

SLP

El Universal

Ataques armados durante la noche del jueves y la madrugada del viernes

Niegan la SHCP y Pemex detalles de su inversión
Niegan la SHCP y Pemex detalles de su inversión

Niegan la SHCP y Pemex detalles de su inversión

SLP

El Universal

Más de 780 mil millones de pesos es el presupuesto que recibirá la petrolera en 2026