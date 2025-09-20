Donan tejidos para víctimas de la pipa

CIUDAD DE MÉXICO.- El Banco de Tejidos del gobierno del Estado de México donó al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), 12 mil 35 centímetros cuadrados de tejido amniótico y 400 centímetros cuadrados de membrana de colágeno para la atención de seis pacientes que se encuentran hospitalizados, derivado de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

El representante del Banco de Tejidos del INR, Héctor Hernández Acosta, recibió los tejidos, que se utilizarán para atender las lesiones que sufrieron las víctimas tras la explosión del pasado 10 de septiembre.

El gobierno mexiquense a través de la Secretaría de Salud, incrementó su producción y puso a disposición el abasto suficiente para brindar el material de manera gratuita que sea requerido en los hospitales donde atienden a las personas lesionadas por el trágico accidente.

Aumentan víctimas mortales

La cifra de fallecidos por la explosión de la pipa de gas aumentó a 25 personas este viernes 19 de septiembre, dio a conocer la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

En lista de personas finadas, autoridades añadieron el nombre de Jovani Martínez Llanos de 17 años, oriundo del Alpatláhuac.