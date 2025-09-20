Estonia protesta por incursión de aviones rusos

ESTAMBUL.- Estonia convocó a un diplomático ruso para protestar después de que tres aviones de combate rusos ingresaran el viernes sin autorización al espacio aéreo de su país y permanecieran allí durante 12 minutos, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Estonia. Esto ocurrió poco más de una semana después de que aviones de la OTAN derribaran drones rusos sobre Polonia, lo que aumentó los temores de que la guerra en Ucrania pudiera extenderse.

El ministro de Relaciones Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, dijo que Rusia violó el espacio aéreo de su país cuatro veces este año, “pero la incursión de hoy, en la que tres aviones de combate entraron en nuestro espacio aéreo, es inusitadamente descarada”.

El ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur, también afirmó que el gobierno había decidido “iniciar consultas entre los aliados” en virtud del artículo 4 de la OTAN, después de que los aviones rusos “violaran nuestro espacio aéreo una vez más”.

El Consejo del Atlántico Norte, el principal órgano de toma de decisiones políticas de la OTAN, se reunirá a principios de la próxima semana para analizar el incidente con más detalle, informó el viernes Allison Hart, la portavoz de la alianza.

El artículo 4, el más corto de los 14 que conforman el tratado de la OTAN, establece que: “Las Partes se consultarán mutuamente siempre que, en opinión de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las Partes amenaza estéda”.

gobiernos inquietos

La violación del espacio aéreo de Polonia por parte de Rusia fue el incidente transfronterizo más grave en un país miembro de la OTAN desde que comenzó la guerra en Ucrania con la invasión total iniciada por el Kremlin en febrero de 2022.

Otros países de la alianza han reportado incursiones similares y caídas de drones en su territorio.

Los hechos han inquietado cada vez más a los gobiernos europeos, ya que los esfuerzos liderados por Estados Unidos para detener la guerra en Ucrania no han dado resultado.

La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, calificó la incursión como “provocación extremadamente peligrosa”.