Donarán piel artificial a lesionados

El Gobierno del Estado de México informó que, a través de su Banco de Tejidos, pondrá a disposición de manera gratuita el material requerido por los hospitales que atienden a las personas lesionadas en el accidente ocurrido en Iztapalapa.

El Banco de Tejidos del Estado de México dio a conocer este sábado que donará 12 mil 35 centímetros cuadrados de tejido amniótico y 400 centímetros cuadrados de membrana de colágeno para atender a las víctimas de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la Alcaldía Iztapalapa.

“Como parte del apoyo que el Gobierno del Estado de México ha brindado a las personas lesionadas por la explosión de una pipa de gas en la Alcaldía Iztapalapa, la Secretaría de Salud, a través del Banco de Tejidos, entregó al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), 12 mil 35 centímetros cuadrados de tejido amniótico y 400 centímetros cuadrados de membrana de colágeno para la atención de seis pacientes”, explicó la institución.

Héctor Hernández Acosta, representante del Banco de Tejidos del INR, recibió los tejidos que se utilizarán para seis personas que continúan hospitalizadas, lo que permitirá atender las lesiones que sufrieron en el percance ocurrido el pasado 10 de septiembre.

