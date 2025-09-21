logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MUJER SOFISTICADA

Fotogalería

MUJER SOFISTICADA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Donarán piel artificial a lesionados

Por SinEmbargo.mx

Septiembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Donarán piel artificial a lesionados

El Gobierno del Estado de México informó que, a través de su Banco de Tejidos, pondrá a disposición de manera gratuita el material requerido por los hospitales que atienden a las personas lesionadas en el accidente ocurrido en Iztapalapa.

El Banco de Tejidos del Estado de México dio a conocer este sábado que donará 12 mil 35 centímetros cuadrados de tejido amniótico y 400 centímetros cuadrados de membrana de colágeno para atender a las víctimas de la explosión   de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la Alcaldía Iztapalapa.

“Como parte del apoyo que el Gobierno del Estado de México ha brindado a las personas lesionadas por la explosión de una pipa de gas en la Alcaldía Iztapalapa, la Secretaría de Salud, a través del Banco de Tejidos, entregó al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), 12 mil 35 centímetros cuadrados de tejido amniótico y 400 centímetros cuadrados de membrana de colágeno para la atención de seis pacientes”, explicó la institución.

Héctor Hernández Acosta, representante del Banco de Tejidos del INR, recibió los tejidos que se utilizarán para seis personas que continúan hospitalizadas, lo que permitirá atender las lesiones que sufrieron en el percance ocurrido el pasado 10 de septiembre.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Irá De la Fuente a sesión de la Asamblea General
Irá De la Fuente a sesión de la Asamblea General

Irá De la Fuente a sesión de la Asamblea General

SLP

El Universal

Indagan a dueños de carrotanques por huachicol fiscal
Indagan a dueños de carrotanques por huachicol fiscal

Indagan a dueños de carrotanques por huachicol fiscal

SLP

El Universal

Uno de los decomisos se realizó en San Luis Potosí

Envenenan a ochenta perros en dos entidades
Envenenan a ochenta perros en dos entidades

Envenenan a ochenta perros en dos entidades

SLP

El Universal

Van 27 muertes por explosión en la CDMX
Van 27 muertes por explosión en la CDMX

Van 27 muertes por explosión en la CDMX

SLP

EFE

Fallece un hombre internado en el Hospital Rubén Leñero