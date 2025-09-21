logo pulso
Mega fuga deja sin agua varios sectores de la ciudad

Desabasto duraría todo el sábado y quizá el domingo

Por Miguel Barragán

Septiembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Mega fuga deja sin agua varios sectores de la ciudad

CIUDAD VALLES.- No hay agua en el centro de la ciudad y en todas las colonias que están hacia el sur del primer cuadro de la ciudad, hasta Lomas del Yuejat debido a una fuga de enormes dimensiones que se generó en bulevar, casi esquina con Hidalgo. 

Una tubería de las que la Dapas llama “principales” se rompió justo en el bulevar, a espaldas de “las gorditas de Caminos”, a unos cuantos metros de la salida de la calle Hidalgo y, por lo tanto, hubo una interrupción de suministro del líquido para que los obreros pudieran trabajar y reparar la falla. 

El pronóstico es que por muchas horas de este sábado 20 de septiembre no habría agua en la Zona Centro, Vergel, Rotarios, Hidalgo, Cerillera, Lomas Poniente, fraccionamiento Morales y San Luis Poniente, hasta Lomas del Yuejat, debido a este quebranto del tubo principal, que se espera reparar a la brevedad posible.

