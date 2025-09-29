DONDE CAMBIAN LOS DÍAS

A pocos minutos en tren, al Este del centro de Londres, se encuentran El museo Marítimo Nacional y el Observatorio Real de Greenwich, instituciones británicas con una larga tradición en el desarrollo del arte de la navegación a través de los siglos.

A principios del siglo XVI Portugal y España dominaban los mares. Portugal navegaba la ansiada ruta a la India y sus valiosas especias, bordeando la costa de África. Mientras España, navegando hacia el Oeste, había encontrado un nuevo mundo en América, Inglaterra una nación de pescadores y comerciantes se unió a la exploración desarrollando nuevas técnicas para navegar por el mundo.

Latitud y Longitud

Para ubicarse en medio del Océano, un capitán debe saber tres cosas: 1. Dónde está. 2. Dónde va. y 3. Cómo va. Para esto debe contar con instrumentos adecuados y técnicas de navegación. Para ubicarse se necesitan puntos de referencia, incluso podemos imaginarlos en un globo terráqueo. Como si cortáramos una naranja por la mitad; al corte central, lo llamamos Ecuador, a la mitad de abajo sería el hemisferio sur y la de arriba, hemisferio norte. Si la mitad de arriba la seguimos cortando igual, 90 veces, desde el ecuador (0) hasta el polo Norte (90). Cada círculo sería un grado de latitud. Conforme nos alejamos del Ecuador estaremos en una latitud diferente. La CDMX se encuentra en la Latitud 19 grados Norte, SLP en la Lat. 21 grados N; París en la L 48 N y Londres en la Lat. 51 N., muy alejados de la línea Ecuatorial.

¿Y en esas épocas, en mitad del océano, cómo podía saber mi latitud? Fácil... midiendo la altitud en grados del horizonte a Polaris, la estrella polar. Casualmente para fortuna de los navegantes, existe una estrella localizada justo sobre el polo Norte del planeta; y su altura en grados indica nuestra latitud. En SLP el ángulo desde el horizonte hasta la estrella polar es exactamente 22 grados. Más aún si dividimos cada grado de Latitud en 60 minutos ¡tenemos una medida de distancia! cada uno de estos minutos equivale a una milla Náutica (1,852 m.) En E.U. se utiliza la milla terrestre, que supuestamente era una medida romana, “equivalente” a mil pasos de un soldado legionario (1,609 m.).

? Para ubicar un punto en el mundo se diseñaron las coordenadas, estas se expresan en latitud (lat.) y Longitud (long.).

Velocidad

Con todo esto también tenemos una medida de velocidad: el Nudo. Cada nudo equivale a una milla náutica recorrida en una hora. Un barco actual puede alcanzar fácilmente 20 nudos, En los tiempos heroicos de descubrimientos, las carabelas, galeones y veleros navegaban a un máximo de 4 a 6 nudos, y eso con viento favorable.

¿Pero de dónde viene el término nudo en la historia náutica? Para calcular la velocidad arrastraban una soga con nudos y entre más rápido iba la embarcación, más nudos se asomaban a la superficie del agua.

? Diferentes husos horarios a lo largo del planeta con respecto del meridiano de Greenwich. Al territorio de China le corresponden 5 husos horarios, sin embargo, en todo el País solo utilizan el horario de Pekín.

Longitud y tiempo.

Si cortamos la Tierra, verticalmente, como gajos de una naranja, completando los 360 grados tenemos las líneas de Longitud, cada línea vertical se llama Meridiano. Coincidentemente el meridiano Cero pasa por Greenwich claro. Así contamos los grados de longitud hacia Este y Oeste a partir de este meridiano central. Por SLP pasa justamente el meridiano 100 de Long. Oeste. Hacia el Este del meridiano de Greenwich están los meridianos que pasan sobre Moscú y Tokio en las longitudes 37 Este y 139 Este, respectivamente.

A los grados de longitud se asocian los usos horarios de cada país, donde cada hora de tiempo comprende más o menos 15 grados. En navegación Marítima y Aérea los horarios de las operaciones se miden en la hora de Greenwich para evitar confusiones. En México la hora UTC (Universal Time Coordinated) es -6 h del horario de Greenwich.

? Los viajes de exploración europea a partir del SXV. Integraron técnicas y artes de navegación que permitirían el dominio de los mares por parte de la cultura occidental.

? Meridiano de Greenwich.

Con estas técnicas y artes náuticas, aunadas a un misterioso impulso de aventura, ambición de gloria y fortuna, occidente descubrió nuevos continentes, nuevos pueblos atravesando mares y océanos. ¿Cómo hubiera sido nuestra la historia? Sin las exploraciones de Colón, de Magallanes, Bartolomé Diaz, Vasco Da Gama, o de Charles Darwin a bordo del Beagle con el Cap. Fitzroy al mando, y el capitán Cook que descubrió Australia, Hawái y las islas de la Polinesia para Inglaterra, intrépidos navegantes que en su navíos hicieron la historia de Europa y el mundo. Es necesario preservar en nosotros, descendientes de esos viajeros y exploradores, el espíritu de aventura que en principio los impulsó al océano, ese espíritu, atracción, romance y esperanza a lo desconocido más allá del horizonte…

