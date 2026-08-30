Dos Bocas cuesta casi el triple y opera al 41% de su capacidad

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Ciudad de México.- La refinería de Dos Bocas acumula un costo oficial superior a 21 mil millones de dólares (356 mil 398 millones de pesos al cambio actual) al cierre de 2024, casi el triple de lo estimado originalmente, cuando el propio expresidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no costaría más de 8 mil millones de dólares.

El complejo llamado Olmeca comenzó a edificarse en Paraíso, Tabasco, en agosto de 2019 y fue inaugurado por López Obrador en julio de 2022, aunque comenzó a operar en junio de 2024. La construcción se llevó a cabo sobre una zona de riesgo debido al terreno, lo que ha traído como consecuencia varias inundaciones.

Pemex reconoce que se han requerido más inversiones desde 2024 para la puesta en marcha, pero el monto todavía se desconoce. Los datos disponibles de la empresa muestran que Dos Bocas pasó de producir 212 mil barriles diarios de combustibles en diciembre de 2025 a 141 mil en junio pasado, una caída de 33%. Es decir, opera a 41% de su capacidad máxima de 340 mil barriles diarios y es la cuarta refinería que menos produce de las siete que la petrolera administra en el país.

Petróleos Mexicanos respondió a El Universal que los resultados de ese año se deben a que Dos Bocas recién terminó su etapa de arranque, configuración y pruebas, mientras que en 2026 se realizaron mantenimientos y hubo incidentes que afectaron la operación.

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La compañía que dirige Juan Carlos Carpio Fragoso señaló que las variaciones observadas durante 2026 deben analizarse considerando los programas de incremento gradual de proceso para alcanzar la estabilización de una instalación de complejidad, así como los periodos de mantenimiento y las afectaciones operativas específicas, no como una reducción permanente de la capacidad de diseño de la refinería.

Caída inoportuna

La menor elaboración de combustibles de alto valor en Dos Bocas coincide con los altos petroprecios por el conflicto en Medio Oriente, ya que el gobierno ordenó priorizar la alimentación del Sistema Nacional de Refinación sobre las exportaciones de crudo, lo que impidió dar un respiro a las finanzas públicas y las de Pemex, que sigue entregando números rojos.

El precio de la mezcla mexicana de exportación promedió 80.56 dólares por barril en el primer semestre, 26 por ciento más que los 63.81 del mismo lapso de 2025.

Asimismo, Pemex reporta una reducción total en sus volúmenes de procesamiento, lo que, aunado al descenso en la extracción de crudo, dejó una pérdida neta de 28 mil millones de pesos en el primer semestre.

Para Luis Miguel Labardini, consultor de Marcos y Asociados, la refinería Olmeca tiene problemas serios que se asomaron incluso en su etapa de construcción. "La refinería tuvo problemas antes y en su construcción. Tanto problemas de ingeniería y diseño, como problemas de ejecución de la construcción. Se podría decir también que la refinería arrancó su operación prematuramente. Esto explica las variaciones en la producción. Existen cuellos de botella que requieren de inversiones adicionales", comentó.