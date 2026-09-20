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Julieta Ramírez niega adelantarse como candidata de Morena en BC

Julieta Ramírez asistió al Segundo Informe de Claudia Sheinbaum sin promover candidatura.

Por El Universal

Septiembre 20, 2026 12:41 p.m.
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Julieta Ramírez niega adelantarse como candidata de Morena en BC
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      TIJUANA, BC., septiembre 20 (EL UNIVERSAL).- Días después de haber sido elegida por Morena como "coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional" en Baja California, la senadora con licencia, Julieta Ramírez, negó adelantarse rumbo a las elecciones de 2027.

      Morena designa a Julieta Ramírez coordinadora en Baja California

      Esto, al haber asistido a Tijuana a la rendición de cuentas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como parte de su Segundo Informe de Gobierno.

      Julieta Ramírez descarta promoción anticipada de imagen política

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      Al ser cuestionada sobre si no consideraba que se está adelantando a la promoción de su imagen rumbo a las elecciones del 2027 por la gubernatura, respondió: "no. ¿Por qué?".

      "¿No se puede malinterpretar su presencia en este acto de la Presidenta?", también se le cuestionó.

      "No. ¿Por qué?", también respondió Julieta Ramírez.

      Expresó su gratitud por haber sido elegida como "coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional" en Baja California.

      "Sabremos responder esa confianza con trabajo, con honestidad, con dedicación, con mucho amor al pueblo", expresó.

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