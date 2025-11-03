Edil asesinado tenía 14 escoltas

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum dijo ayer domingo que no habrá impunidad en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el sábado por la noche durante el Festival de Velas.

La mandataria también expresó sus condolencias a la familia del alcalde y al pueblo de Uruapan y condenó “con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo”.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, señaló que Manzo Rodríguez contaba con 14 escoltas de la Guardia Nacional y no se descarta ninguna línea de investigación.

“Quiero subrayar que Carlos Manzo, desde el mes de diciembre de 2024, contaba con protección asignada y en mayo de este año tuvo un reforzamiento adicional, la seguridad inmediata era proporcionada por personal de la Policía Municipal.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:10 horas, al concluir un evento público. Un hombre vestido con sudadera blanca y pantalón negro hizo siete disparos con un arma de fuego contra Manzo Rodríguez, quien fue trasladado a un hospital, donde falleció.

En el lugar de los hechos, el agresor fue neutralizado por elementos de seguridad que resguardaban la zona; aseguraron un arma corta calibre 9 mm y siete casquillos percutidos.

En el atentado resultó lesionado también el regidor Víctor Hugo de la Cruz, quien está fuera de peligro.

IP exige restablecer

la seguridad

La Confederación Patronal de la República Mexicana condenó el asesinato y exigió a las autoridades federales, estatales y municipales una investigación “profesional y transparente” de este hecho y señaló que la impunidad no puede seguir siendo una constante en los crímenes.