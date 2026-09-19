El Rébsamen, abandonado

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- A nueve años del sismo del 19 de septiembre de 2017, el predio donde fue edificado el Colegio Enrique Rébsamen, donde murieron 26 personas (19 niños y siete adultos), se encuentra abandonado y bajo resguardo de policías, en proceso de extinción de dominio.

El abogado de siete de las familias de las víctimas, Noé Franco Pacheco, informó que el proceso legal de la dueña del colegio, Mónica García Villegas, también conocida como Miss Moni —sentenciada por el delito de homicidio—, se encuentra en la etapa de ejecución de sanciones y reparación del daño, en la que ofreció el predio como garantía del pago.

Sin embargo, dicha propuesta no es viable, ya que la propiedad se encuentra en un proceso de extinción de dominio.

"La propuesta fue controvertida por la asesoría jurídica de las víctimas, debido a que el predio no constituye actualmente un bien de libre disposición, ya que se encuentra sujeto a un procedimiento de extinción de dominio", refirió el abogado mediante un comunicado de prensa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

No obstante, explicó, la extinción de dominio del Colegio Enrique Rébsamen se encuentra en su etapa inicial y no se ha logrado notificar a todos los interesados.

"Por la naturaleza del procedimiento, existe la posibilidad de que el juicio de extinción de dominio se prolongue varios años".

VECINOS PIDEN UN PARQUE

Vecinos del Colegio Enrique Rébsamen, en la colonia Nueva Oriental Coapa, alcaldía Tlalpan, comentaron que buscarán que el terreno en el que se encuentran las ruinas de la escuela sea convertido en un parque.

"No queremos más edificios o unidades, hay un acuerdo conjunto de que se construya un parque", expresó una de las vecinas.

La vecina con más de 40 años de habitar en la zona, aseguró que en los años que el predio ha estado abandonado han visto rapiña en lo que quedó del colegio.