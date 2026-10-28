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En la CDMX hay cinco mil 226 desaparecidos

Por El Universal

Octubre 28, 2026 03:00 a.m.
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En la CDMX hay cinco mil 226 desaparecidos
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      CIUDAD DE MÉXICO.- En la Ciudad de México se tienen contabilizadas 5 mil 226 personas que no han sido localizadas, pero sólo en mil 385 casos, las autoridades han confirmado que sus familias las siguen buscando, por lo que son los casos en los que se hacen búsquedas individuales.

      Así lo dio a conocer el titular de la Comisión de Búsqueda, Luis Gómez Negrete, al presentar los avances de la estrategia para la búsqueda de personas que implementa la administración capitalina.

      De acuerdo con los datos que presentó ayer el comisionado, desde 1952 al 15 de octubre del 2026, se registró un total histórico de 24 mil 539 reportes de personas desaparecidas, de las cuales 19 mil 313 han sido localizadas.

      Los 5 mil 226 restantes son las que aún están pendientes por localizar. A su vez, de esa cifra, en 447 casos, las autoridades han logrado sostener algún contacto con la persona reportada como desaparecida, por lo que ya no es necesario continuar con la búsqueda generalizada, indicó el comisionado.

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      Sin embargo, en esos casos no se ha logrado obtener una prueba de vida de la persona desaparecida, por lo que se sigue considerando en el universo de personas sin localizar.

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