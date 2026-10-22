Sheinbaum: "llevará algunos años" suavizar curvas del Interoceánico

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo admitió que llevará "algunos años" suavizar las curvas del Tren Interoceánico, para reducir los traslados y que "lo hacen hasta cierto punto riesgoso".

En su conferencia mañanera de este jueves 22 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que el Tren Interoceánico no es parte del T-MEC, sino es "una ventaja competitiva de México frente al mundo".

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"Hay una inversión muy importante para quitarle unas curvas que todavía tienen y hace que se reduzcan los tiempos de traslado y que también lo hacen hasta cierto punto riesgoso", expresó."Entonces, las curvas que quedan ya casi llegando a Salina Cruz, esas curvas nos va a llevar algunos años, pero vamos a suavizarlas para que pueda tener mayor competitividad el Tren", explicó la Presidenta.Indicó la titular del Ejecutivo federal que el Interoceánico ya transporta mucho material, combustible y vehículos.