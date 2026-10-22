Inicia audiencia de César Jáuregui para definir vinculación a proceso

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Este jueves se dio inicio para la vinculación o no a proceso del exfiscal César Jáuregui Moreno, por los delitos de servicio indebido del servicio público y coalición, por los cuales se acusa en Chihuahua.

La audiencia se realiza en el Tribunal Superior de Justicia en Chihuahua capital donde el imputado está conectado de manera virtual, mientras que su defensa sí está presente en la audiencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A las afueras se realiza una manifestación por parte de familiares y amigos quienes existen la liberación del exfiscal.Esta mañana llegaron los protestantes con una gran manta con la leyenda "Libertad para César Jáuregui".Desde temprana hora, los primeros manifestantes llegaron al complejo judicial para expresar su solidaridad con Jáuregui Moreno y exigir que pueda enfrentar en libertad los procesos judiciales que se siguen en su contra, con pleno respeto a la presunción de inocencia.La movilización se suma a las expresiones de respaldo registradas durante los últimos días, luego de la detención de Jáuregui el pasado sábado 17 de octubre, situación que ha generado manifestaciones de militantes panistas y ciudadanos en distintos puntos de la capital del estado.La audiencia de este jueves corresponde al procedimiento del fuero común relacionado con los hechos derivados del operativo de desarticulación de un narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, y la presunta participación de agentes extranjeros.Durante las audiencias anteriores, la defensa de Jáuregui ha señalado que, pese a los testimonios de más de 45 funcionarios y las pruebas técnicas presentadas por la propia Fiscalía estatal, no se estableció ninguna referencia específica que acreditara que el entonces fiscal hubiera autorizado o tenido conocimiento de la intervención de agentes extranjeros.Los manifestantes han insistido en que las acusaciones deben resolverse ante los tribunales, con pruebas y sin interferencias políticas, y que Jáuregui debe contar con todas las garantías legales para ejercer su defensa.En días recientes, grupos de militantes también acudieron a la sede del Comité Directivo Estatal del PAN para exigir una postura más enérgica de respaldo a César Jáuregui Moreno por parte de las dirigencias estatal y nacional del partido.Mientras se desarrolla la audiencia, los ciudadanos concentrados en Ciudad Judicial mantienen su exigencia de que César Jáuregui pueda enfrentar el proceso en libertad.Se prevé que en las próximas horas se dé a conocer el resultado que emita el juez por los delitos que se le acusan a nivel estatal.