Pitbull recuerda baile sensual de Jennifer Lopez en AMA 2011

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El rapero Pitbull hizo una candente confesión sobre su experiencia al compartir escenario con Jennifer Lopez, al recordar el momento en que la cantante comenzó a bailar sensualmente contra él durante una presentación en los American Music Awards (AMA) de 2011.

Durante una sesión de preguntas y respuestas en la Semana de la Música Latina de Billboard 2026, celebrada en Miami, el intérprete recordó que el movimiento de JLo lo tomó por sorpresa, pues no formaba parte de lo que habían ensayado previamente.

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De acuerdo con el relato retomado por el portal TMZ, Pitbull reconoció que la cercanía física con la cantante y sus movimientos de baile lo pusieron nervioso y provocaron una reacción que describió como estar "emocionado"."Y cuando hizo ese movimiento me emocioné", dijo un tanto sonrojado.La escena ocurrió mientras ambos interpretaban "On the Floor", uno de los temas más populares de Jennifer Lopez, cuando la artista comenzó a perrear junto al rapero y a rozarse contra él con sus característicos movimientos de cadera.A casi 15 años de aquella presentación, Pitbull decidió compartir la anécdota, que volvió a poner sobre la mesa la química escénica entre ambos artistas y el poder de convocatoria de una actuación que combinó música, baile y sensualidad.La confesión de Pitbull también reavivó el interés por uno de los rasgos físicos más comentados de Jennifer Lopez: sus glúteos, que durante décadas han sido objeto de atención mediática, comentarios y bromas, hasta convertirse en parte de su imagen pública.La cantante ha hablado en distintas ocasiones sobre la atención desmedida que ha recibido su figura, en su documental de Netflix, "Halftime", recordó que las burlas y los comentarios sexistas sobre el tamaño de su trasero durante los primeros años de su carrera afectaron su autoestima y, en ocasiones, eclipsaron sus logros profesionales."Crecí rodeada de mujeres con curvas, así que nunca fue algo de lo que me avergonzara. Pero era duro cuando piensas que la gente te ve como un chiste, como un remate para un chiste", expresó al recordar aquella etapa.Con el paso de los años, JLo también ha respondido con humor a los rumores sobre su anatomía, en una entrevista con James Corden para el segmento "Carpool Karaoke", negó que tuviera asegurados sus glúteos por una suma millonaria, una leyenda que ha circulado durante años.La artista también ha defendido su decisión de mantener su figura sin recurrir a cirugías plásticas, en una entrevista con la estación australiana 2DayFM, aseguró que haría lo necesario para conservarla, siempre que eso no implicara someterse a una intervención estética.El artista de origen cubano informó que prepara una edición ampliada de su álbum "Pitcoin", titulada "Pitcoin Deluxe", cuyo lanzamiento está previsto para el 15 de enero de 2027, con entre 10 y 12 canciones inéditas.Además, adelantó que recorrerá distintos países de Europa antes de viajar a Latinoamérica en febrero, con presentaciones previstas en Brasil, Colombia, Perú, Chile, Argentina y México.El intérprete, conocido como Mr. Worldwide, también trabaja en una nueva gira mundial para 2028, mientras continúa con sus proyectos musicales y educativos en Estados Unidos.