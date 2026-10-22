logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Desatendió plantel denuncias por acoso y agresiones

La CEDH dirigió una recomendación a la titular de la SEGE, Daysi Maribel López Sierra

Por Rubén Pacheco

Octubre 22, 2026 03:18 p.m.
A
Foto: Pulso

Foto: Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Discriminación por ser la víctima, golpizas sistemáticas, robo de sus alimentos y otras formas de acoso escolar o bullying, son parte de las violaciones de derechos humanos documentados en contra de una alumna de sexto grado de una primaria que no se precisó, durante el ciclo escolar 2025-2026.

      Así lo reveló la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en la Recomendación No. 09/2026 dirigida a Daysi Maribel López Sierra, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).

      De acuerdo con lo expuesto en el expediente 1VQU-0525/2025, en el ciclo escolar la alumna fue excluida por otra compañera, quien la interrumpía durante sus participaciones en clase, le quitaba sus artículos personales e incluso el lonche.

      Frente a ello, la madre se inconformó con la docente encargada de grupo, sin embargo, ésta sólo hacía que las alumnas se pidieran disculpas entre sí, sin llevar a cabo más acciones para evitar que se repitieran los actos de violencia escolar.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El 19 de noviembre de 2025, se agravaron las cosas, pues le hablaron a la mamá para reportarle que su hija presentaba dolor en el estómago probablemente por no desayunar, sin embargo, la estudiante denunció que dos niñas la golpearon en la frente y la cadera, y como remate, le rasguñaron el abdomen.

      A pesar de ello, el personal docente y directivo no tomó medidas para prevenir las agresiones e inhibir que las alumnas agresoras continuaran con la violencia. De ahí en adelante, cursó las clases a distancia y hasta abril del 2026 se reincorporó de forma sustancial.

      La CEDH comprobó que la escuela no extendió una invitación formal a la estudiante por la conclusión de ciclo escolar, sino que ella y su madre se enteraron porque otra mamá le reenvió un mensaje de WhatsApp, acción catalogada como discriminatoria.

      LEA TAMBIÉN

      Admite titular de SEGE importantes pendientes

      La asignación de miles de horas docentes y la reconstrucción de escuelas dañadas por las lluvias de 2025 siguen pendientes en San Luis Potosí. Durante su comparecencia ante el Congreso local, la titul...

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Reducen trámites para negocios en la capital
      Reducen trámites para negocios en la capital

      Reducen trámites para negocios en la capital

      SLP

      Martín Rodríguez

      Empresarios de comercio y servicios realizarán ciertos trámites una sola ocasión

      Congreso de SLP no puede exigir nacionalidad a fiscal: CNDH
      Congreso de SLP no puede exigir nacionalidad a fiscal: CNDH

      Congreso de SLP no puede exigir nacionalidad a fiscal: CNDH

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Por esta razón el organismo impugnó las reformas que establecen este requisito "por nacimiento" al titular de FGE

      Desatendió plantel denuncias por acoso y agresiones
      Desatendió plantel denuncias por acoso y agresiones

      Desatendió plantel denuncias por acoso y agresiones

      SLP

      Rubén Pacheco

      La CEDH dirigió una recomendación a la titular de la SEGE, Daysi Maribel López Sierra

      Condiciona Vozes retiro de plantón en la CEDH
      Condiciona Vozes retiro de plantón en la CEDH

      Condiciona Vozes retiro de plantón en la CEDH

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Señalan que la renuncia de Argüelles Moreno no está a negociación