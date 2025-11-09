logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

En México gobierna el pueblo: CSP

Por El Universal

Noviembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
En México gobierna el pueblo: CSP

Ciudad de México.- Al retomar sus giras por el país tras las lluvias de hace un mes y tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que sólo hay de dos: regresar a la corrupción del pasado o seguir avanzando con la Cuarta Transformación.

Al encabezar la entrega de escrituras en Tepic, Nayarit, Sheinbaum Pardo expresó que sus opositores creyeron que la iban a derrotar por su género.

“Pensaron: ‘No, como es mujer, la van a derrotar’. Pues no, las mujeres somos valientes y además estamos siempre cerca del pueblo”, dijo.

“El pueblo quiere gobiernos que sirvan al pueblo, eso es lo que quiere el pueblo de México y en eso estamos empeñados”, declaró la Mandataria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Nosotros no llegamos al gobierno a aprovecharnos de la gente, nosotros llegamos al gobierno a servirle al pueblo de México, somos servidores públicos y eso quiere decir servirle al pueblo”, insistió.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Inteligencia artificial vigilará en el AICM
Inteligencia artificial vigilará en el AICM

Inteligencia artificial vigilará en el AICM

SLP

El Universal

Vuelca y explota otra pipa
Vuelca y explota otra pipa

Vuelca y explota otra pipa

SLP

El Universal

Subirán de precio los automóviles ecológicos
Subirán de precio los automóviles ecológicos

Subirán de precio los automóviles ecológicos

SLP

El Universal

Uruapan está blindado, como Manzo quería
Uruapan está blindado, como Manzo quería

Uruapan está blindado, como Manzo quería

SLP

El Universal

Militares y miembros de la Guardia Nacional sitian al municipio copado por el crimen