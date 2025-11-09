En México gobierna el pueblo: CSP

Ciudad de México.- Al retomar sus giras por el país tras las lluvias de hace un mes y tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que sólo hay de dos: regresar a la corrupción del pasado o seguir avanzando con la Cuarta Transformación.

Al encabezar la entrega de escrituras en Tepic, Nayarit, Sheinbaum Pardo expresó que sus opositores creyeron que la iban a derrotar por su género.

“Pensaron: ‘No, como es mujer, la van a derrotar’. Pues no, las mujeres somos valientes y además estamos siempre cerca del pueblo”, dijo.

“El pueblo quiere gobiernos que sirvan al pueblo, eso es lo que quiere el pueblo de México y en eso estamos empeñados”, declaró la Mandataria.

“Nosotros no llegamos al gobierno a aprovecharnos de la gente, nosotros llegamos al gobierno a servirle al pueblo de México, somos servidores públicos y eso quiere decir servirle al pueblo”, insistió.