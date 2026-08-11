Localizan cuerpos de tres personas desaparecidas; hay un detenido
Los miembros de una familia fueron hallados en un inmueble de la calle Hidalgo, en Santa María del Río
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La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, luego de iniciar las investigaciones por la no localización de tres personas de una familia, este martes se hallaron sus cuerpos y, de acuerdo a las primeras diligencias, aprehendió a una persona por su presunta responsabilidad en los hechos.
El hallazgo lo realizaron elementos de la Policía de Investigación (PDI), confirmando que tres personas sin vida se hallaban en un inmueble ubicado en la calle Hidalgo, en el municipio de Santa María del Río.
Personal de Servicios Periciales acudieron al lugar para realizar el procesamiento correspondiente y recabar los indicios necesarios para el esclarecimiento de los hechos.
La mujer y los dos hombres, quienes fueron reportados como desaparecidos desde el pasado 28 de julio, fueron trasladadas a las instalaciones de la Vicefiscalía Científica, donde se les practicarán los estudios de ley que permitan establecer las causas de su fallecimiento, así como avanzar en su identificación.
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La Policía de Investigación aseguró a una persona por su presunta participación en los hechos.
De igual manera, se mantienen las diligencias de campo para obtener información que permita esclarecer lo ocurrido.
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