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Congreso recula y reintegra "blindaje" a la fiscal general

Tras modificar el dictamen dos veces, los diputados devolvieron el artículo transitorio que garantiza la permanencia de García Cázares hasta 2031

Por Jaime Hernández

Agosto 11, 2026 12:11 p.m.
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Foto: Citlally Montaño-Pulso

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      El Congreso del Estado cambió dos veces el dictamen de la iniciativa de reforma constitucional que modificaba los requisitos del nombramiento de la persona que ocuparía la Fiscalía General del Estado (FGE), para reintegrar un párrafo que garantizaba la permanencia de la actual fiscal, Manuela García Cázares, y que había sido borrado del dictamen original de la Comisión de Puntos Constitucionales.

      La iniciativa, propuesta por la legisladora petista Leticia Vázquez, modificaba el artículo 122 Bis de la Constitución del estado, que establece los requisitos que debe cumplir la persona designada para dirigir la FGE.

      Originalmente, estos requisitos eran los mismos para elegir a los magistrados del Poder Judicial del Estado. La justificación de la propuesta es que la elección judicial modificó los requisitos para el personal de ese poder, y los hacía inviables para aplicarlos a la Fiscalía.

      En los cambios propuestos para la FGE, el nuevo titular ya no tiene que ser potosino, forzosamente, sino que puede ser ciudadano de nacionalidad mexicana. Además, se redujo la cantidad de años de residencia obligatoria en la entidad, de cinco a dos.

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      El dictamen original de la Comisión que discutió la iniciativa, fechado el 6 de agosto, le agregó a la iniciativa un artículo transitorio, el tercero, que no presentaba la iniciativa original.

      Este transitorio señalaba que "la titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí María Manuela García Cázares que se encuentra en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto, continuará en el ejercicio de su encargo, en los términos previstos en el acto de su toma de protesta e inicio de funciones, sin que las reformas a las condiciones de elegibilidad contempladas en este Decreto le sean aplicables de manera retroactiva o afecten sus derechos adquiridos, garantizando la continuidad institucional del órgano autónomo".

      Con ello, "blindaba" a la actual fiscal para que terminara el periodo para el que fue designada, hasta el 24 de mayo de 2031.

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      Sin embargo, otra versión del dictamen, fechado ayer 10 de agosto, omitía ese artículo, lo que fue interpretado mediáticamente como que se preparaba la posible salida de García Cázares de la FGE para ser sustituida por una persona que cubriera los nuevos requisitos, lo que daba pie a pensar que la reforma estaba diseñada para propiciar esa sustitución.

      Sin embargo, la noche del lunes se publicó la más reciente versión de la Gaceta Parlamentaria, correspondiente a la sesión de mañana miércoles, cuando se discute la iniciativa, e incluye el dictamen original, el del 6 de agosto, que sí presenta el artículo tercero transitorio.

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