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Gobierno sigue sin información de EU sobre acusaciones a Rocha Moya

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el Departamento de Justicia no ha entregado datos solicitados

Por El Universal

Agosto 11, 2026 12:04 p.m.
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Gobierno sigue sin información de EU sobre acusaciones a Rocha Moya
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      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que el gobierno de Estados Unidos todavía no ha enviado la información que pidió México ante las acusaciones que realizó el Departamento de Justicia (DOJ) hacia el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y nueve exfuncionarios y funcionarios en abril pasado.

      "No han enviado la información de detención urgente para extraer, no han enviado ninguna información", precisó durante la conferencia matutina de este martes 11 de agosto en Palacio Nacional.

      La mandataria fue cuestionada respecto a la decisión de Rubén Rocha Moya de solicitar licencia el 1 de mayo pasado, aún cuando no hay elementos o más señalamientos de Estados Unidos sobre su presunta implicación en delitos relacionados con armas y narcotráfico.

      —"Si no envían la información, ¿por qué el gobernador no regresa a sus funciones? Sé que es una decisión personal de él, pero, ¿algo que le haya comentado a usted o la secretaria de Gobernación?", se le preguntó esta mañana.

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      —"No, es una decisión de él, mientras siga este proceso, pues mantenerse... Así lo dijo él en el momento en que salió de su puesto. Dijo: ´no quiero poner en duda la gobernabilidad de Sinaloa, ni mucho menos. Prefiero dejar el puesto en lo que continúa esta investigación´", respondió la presidenta.

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