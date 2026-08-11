En lunes, Cristian Castro rompe su regla de "no hacer nada"

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Cristian Castro tenía una petición para las personas que decidieron comenzar la semana escuchándolo cantar: no hacer nada. El problema es que era lunes y tanto él como quienes llegaron a verlo habían incumplido la consigna.

"Lunes, ¿verdad? Y ustedes vinieron un lunes. Algo anda mal, algo anda mal. ¿Qué está pasando? Les dije que no hicieran nada, ¿por qué vinieron? ¿Por qué no estamos haciendo nada el lunes? ¿Quieren cantar el lunes?", lanzó apenas tuvo oportunidad de hablar con el público.

El cantante apareció en Auditorio Nacional con saco blanco tipo smoking, pantalón negro y un nuevo cambio de imagen: cabello oscuro con la parte frontal teñida de rubio. Frente a él estaba una audiencia que había decidido ignorar uno de sus consejos más viralizados en redes sociales.

Hace unos meses, el hijo de Verónica Castro explicó públicamente su método para alcanzar el estado de "no hacer nada": desconectarse hasta llevar la mente, según sus propias palabras, a un "estado inexistente". La declaración terminó convertida en meme y el propio cantante parece haber entendido que, más que escapar de él, podía incorporarlo a su personaje.

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"Les dije que no hicieran nada y estamos aquí en lunes", insistió entre risas.

Y Cristian tampoco estaba haciendo precisamente nada. Entre "Lloviendo estrellas" y un primer medley integrado por "Te llamé", "Agua nueva", "Simplemente tú", "Después de ti" y "Ángel", el cantante hizo de las pausas entre canciones pequeños monólogos en los que cabían chistes, historias personales y conversaciones improvisadas con sus músicos.

"Tengo muchos chistes. Uno de ellos es que llega mi mamá, como siempre, y me dice: ´Cristian, para mí que te dicen el reloj´. Y yo: ´¿Qué? ¿Por qué?´. Y me dice: ´Pues porque te ajustas a cualquier muñeca´. ¿Adónde están las muñecas? Yo me ajusto, me ajusto, sí. Me pueden decir el reloj. Pero el reloj de estrellas", dijo antes de cantar "Lloviendo estrellas".

La solemnidad nunca duró demasiado. Incluso cuando llegó el momento de las canciones románticas, el cantante prefirió poner una condición a quienes habían ido dispuestos a sufrir con ellas.

"Vamos a hacer algunas canciones muy románticas. Al que vea llorando lo subo aquí. Entonces, para todas las bellas actrices que nos acompañan, por favor, sólo les pido una lágrima. Eso es todo", pidió.

Pero entre los chistes apareció también una versión más seria del cantante. Habló del amor sin recurrir únicamente a las historias de desamor que durante décadas han alimentado su repertorio.

"El amor es lo más sencillo de este mundo y lo más fácil. Es importante ser feliz, el amor es experiencia y cada una de nuestras vidas no puede ser la maldad ni puede ser el egoísmo, no puede ser sino el amor y la pareja", dijo.

Cristian Castro anuncia su graduación de preparatoria

La ironía de aquella noche de lunes se hizo todavía mayor cuando el hombre que construyó involuntariamente un meme alrededor de "no hacer nada" comenzó a hablar de estudiar.

Cristian Castro está a punto de cerrar una etapa que había dejado pendiente desde su juventud. Este 12 de agosto concluirá formalmente sus estudios de preparatoria, después de cursarlos en línea durante aproximadamente dos años y medio. Antes de llegar a esa ceremonia, sobre el escenario recordó por qué abandonó las aulas y decidió retomarlas décadas después.

"Resulta que no pude terminar el bachillerato, ¿verdad? Como ustedes saben, me dediqué a hacer 'No podrás' y al disco de "Agua nueva", y a tratar de tener unos pesillos para sacar a mi novia a cenar", explicó.

Durante años, las canciones ocuparon el lugar de los libros. Esta vez, sin embargo, reconoció que hubo un momento en el que aquello comenzó a pesarle.

"Me dieron ganas de estudiar porque ya es mucha la ignorancia, de no saber héroes de la Independencia, de la Revolución. ¿Quién era Benito Juárez? Ya, ahora ya lo sé. Pero en realidad lo importante es el espíritu del estudio", continuó.

La confesión antecedió a uno de los momentos que conectaron al Cristian adulto con el niño que comenzó a grabar antes incluso de imaginar la carrera que tendría.

"Quiero cantarles una canción que yo grabé a los seis años gracias a mi madre, a Edgar Obregón, de Discos Orfeón. Mi primer disco se llamaba "Cristian y sus pollitas". Y había una canción muy bonita que la quiero cantar porque creo que el espíritu de estudiar es lo más lindo que tenemos en México. En la Ciudad de México creo que hay mucho espíritu de estudio y eso me gustó mucho de mi ciudad", recordó.

La historia tiene además un cierre familiar. Verónica Castro, la mujer que lo llevó a grabar siendo niño y que apareció varias veces en sus anécdotas durante el concierto, será también quien lo acompañe como madrina de generación cuando reciba su certificado junto a otros 17 alumnos.

Homenajes y anécdotas en el concierto de Cristian Castro

Después llegaron "Love Is Here to Stay", "Es mejor así", "Gallito feliz" y "Lloran las rosas". Para entonces seguía pendiente la otra misión que había impuesto a sus espectadores: conseguir una lágrima.

Aunque antes hubo tiempo para anunciar otro de sus recientes logros personales, uno bastante menos académico.

"Otra noticia también muy buena es que volví a los tacos. ¿Verdad que uno siempre dice: ´No, los tacos no, ya no, ya no´? ¿Cuántos años dijeron ustedes: ´Ya tacos no, ya no; vegano, vegano´? ¿Y quién ha vuelto a los tacos feliz de la vida? Vamos a los tacos después de acá. Me noto un individuo más feliz. Vas a los tacos y ya estás como tablas con la vida", dijo antes de continuar el concierto.

Entonces llegaron "Así era ella", "Yo quería", "Milagro" y "No puedo arrancarte de mí", antes de que la recta final reuniera las canciones que hicieron que, décadas atrás, estudiar pudiera esperar.

"Azul", "No podrás" y "Nunca voy a olvidarte" fueron parte de ese recorrido por una carrera que comenzó cuando todavía era un niño y que terminó alejándolo del bachillerato. También rindió homenaje a José José y Juan Gabriel con temas como "Volcán" y "La más querida".

Así terminó una de las noches más difíciles para un hombre que ha hecho del descanso casi una filosofía pública: trabajando en lunes.