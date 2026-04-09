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“En tren Interoceánico, fue culpa del conductor”

Por El Universal

Abril 09, 2026 03:00 a.m.
A
“En tren Interoceánico, fue culpa del conductor”

CIUDAD DE MÉXICO.- El descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, que dejó un saldo de 14 muertos y un centenar de heridos, fue por exceso de velocidad de los operadores y no por fallas en la construcción de la obra insignia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, concluyó Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

Al presentar el informe final de la investigación del siniestro registrado en la Línea Z, cerca de la comunidad de Nizanda, Oaxaca, la fiscal aseguró que la vía, durmientes, fijaciones y balasto del punto del accidente, analizados en materia de arquitectura e ingeniería civil, cumplen con la norma. Por ello, descartó ejercer acción penal contra la Secretaría de Marina (Semar), encargada de la construcción y operación de la obra, que conecta el Pacífico con el golfo a través de la empresa paraestatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V, por los delitos de uso ilícito de atribuciones y de ejercicio indebido del servicio público.

Godoy Ramos afirmó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no detectaron irregularidades en 12 auditorías y cinco expedientes de investigación relacionados con 41 contratos públicos.

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