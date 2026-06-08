Beca Rita Cetina: ¿cuándo termina la entrega de tarjetas?

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La

(SEP) junto con la

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) continúan realizando las jornadas de entrega de tarjetas a las y los beneficiarios de lapara estudiantes de primaria.Este programa tiene el objetivo de disminuir la deserción escolar en laa nivel nacional y este año extiende su cobertura a las familias con estudiantes inscritos en cualquier grado de primaria.Laotorgaráal año por estudiante inscrito para cubriry útiles escolares. El apoyo se entregará directamente a las familias de los menores. En caso de haber registrado a dos alumnos, se recibirán 5 mil pesos; si fueron 3 estudiantes, 7 mil 500 pesos; etc.¿Cuándo termina la entrega de tarjetas de lapara Uniformes y Útiles escolares?Luego de haber dado inicio el pasado 18 de mayo, esta jornada de dispersión de tarjetas delterminará el próximo 31 de julio.En este periodo se pretende cubrir a las y los beneficiarios de todas las entidades federativas para que puedan recibir su depósito antes de que comience elDe acuerdo con cifras oficiales, en esta primera jornada de implementación del apoyo, fueron registrados alrededor dede niñas y niños de¿Cuándo y dónde debes recoger la tarjeta?La SEP y CNBBBJ han informado que el esquema de entrega de tarjetas es personalizado por plantel y por zona.La vía principal para conocer qué día y a qué hora debes recoger tu tarjeta es el canal oficial de WhatsApp de la beca de tu entidad federativa, al cual te puedes unir ingresando al siguiente enlace: https://Asimismo, se ha hecho un llamado a losy tutores para recordar que únicamente la persona que realizó elpuede recoger la tarjeta.