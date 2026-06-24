Inflación general anual baja a 3.55% en junio

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Debido a la sorprendente caída de casi 24% del precio del jitomate y los chiles, la inflación general anual se colocó nuevamente por debajo del 4% a mitad de junio.

Inegi reporta inflación general junio 2024

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), dio a conocer este miércoles que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) disminuyó 0.11 % en la primera quincena de junio, la sexta reducción al hilo en lo que va del año.

Con ello, la inflación general a tasa anual se situó en 3.55% en los primeros 15 días de junio desde el 3.94% de mayo pasado.

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Sin embargo, el componente subyacente, es decir sin considerar los precios de energía ni alimentos frescos, subió 0.19% en la quincena y en 4.12% anual.

Impacto en precios de alimentos y servicios

Entre los genéricos que impulsaron al alza la inflación, en el periodo reportado por el Inegi, destacan el aguacate con 18.51% seguido por el costo del transporte aéreo con un aumento de 13.75%, hoteles 8.73%, la papa y otros tubérculos 5.76%.

También por el incremento de 4.07% en servicios turísticos en paquete, el taxi con 0.93% así como vivienda propia con incrementos en sus precios.

Al mismo tiempo, loncherías, fondas, torterías y taquerías ajustaron sus precios en 0.21% y otros alimentos cocinados aumentaron 0.83%.

La directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller, dijo que el sector servicios está renuente a bajar, lo que implica riesgos hacia delante para la inflación.

- Productos que bajaron de precio

Bajaron de precio el jitomate con 23.98% al pasar de 60 pesos el kilo en que llegó a venderse en mercados y tianguis a un mínimo de 17 pesos.

El chile poblano que también había presionado la inflación ahora contribuyó a la desaceleración de los precios con una disminución de -28.33%.

De igual manera el precio del chile serrano se contrajo -15.21% en la quincena y otros chiles frescos lo hicieron con una reducción de -6.55%.

Quintana Roo encabezó las entidades con la más alta inflación con una variación quincenal de 0.31% y Aguascalientes y Colima con 0.13% y 0.12%.

Por el contrario, en Tlaxcala el Índice Nacional de Precios al Consumidor se colocó por debajo del promedio nacional general con una variación quincenal negativa de 0.68% y en Puebla de -0.63%.