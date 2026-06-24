Detallan acuerdo entre Pemex y Petrobras

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el memorándum de entendimiento firmado entre Pemex y la petrolera brasileña Petrobras abrirá la puerta a una cooperación tecnológica estratégica que podría traducirse en una exploración más rápida de nuevos yacimientos, así como en avances conjuntos en materia de fertilizantes y biocombustibles.

Sheinbaum destaca alianza estratégica entre Pemex y Petrobras

Durante su conferencia matutina, la mandataria destacó que el acuerdo tiene relevancia porque se trata de una alianza entre dos empresas petroleras de carácter público pertenecientes a las economías más importantes de América Latina.

"Petrobras ha desarrollado técnicas muy relevantes de exploración de petróleo, tanto en aguas profundas como en aguas someras", explicó.

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Sheinbaum señaló que uno de los principales beneficios para México será el acceso al conocimiento tecnológico desarrollado por la empresa brasileña, particularmente en exploración petrolera, donde ha logrado reducir significativamente los tiempos para determinar la viabilidad de nuevos yacimientos.

Detalles del memorándum y beneficios para México

Detalló que procesos que anteriormente podían tardar hasta diez años entre la exploración y la perforación inicial de pozos han sido reducidos a cerca de tres años y, en algunos casos, incluso a unos cuantos meses gracias a las innovaciones tecnológicas de Petrobras.

La titular del Ejecutivo federal explicó que la colaboración no será unilateral, ya que la empresa brasileña también ha mostrado interés en la experiencia de Pemex en la producción de fertilizantes.

"No solamente es de allá para acá, sino también de aquí para allá", afirmó.

Asimismo, indicó que el memorándum contempla la posibilidad de impulsar proyectos conjuntos de exploración y explotación en zonas del Golfo de México, además de fomentar el intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos.

Otro de los ejes de la cooperación será el desarrollo de energías alternativas.

La presidenta destacó que Petrobras ha realizado avances importantes en la producción de biocombustibles a partir de biomasa y cultivos como la caña de azúcar.

Incluso mencionó investigaciones relacionadas con la producción de biodiésel a partir del maguey, un tema que también se estudia en México, particularmente en Yucatán.

"Lo que queremos es fortalecer la investigación científica y el desarrollo tecnológico en otras materias además del petróleo y el gas", sostuvo.

Sheinbaum precisó que el documento firmado el pasado 23 de junio es un memorándum de entendimiento que establece las bases para una colaboración futura más amplia, la cual podría formalizarse posteriormente mediante convenios específicos entre Pemex y Petrobras.