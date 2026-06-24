Sheinbaum celebra su cumpleaños 64 en la mañanera
"¡Y mucha suerte a la Selección el día de hoy!", expresó
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró su cumpleaños 64 en la conferencia mañanera de este miércoles 24 de junio en Palacio Nacional.
"¡Queremos pastel, pastel, pastel!", cantó Sheinbaum Pardo al entrar al Salón Tesorería, donde asistentes afines a la Mandataria federal le cantaron las mañanitas.
Además, la titular del Ejecutivo federal deseó suerte a la Selección Mexicana por el juego de la noche contra Chequia en el Estadio Ciudad de México.
"¡Y mucha suerte a la Selección el día de hoy!", expresó.
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En un enlace a la mañanera para la entrega de Viviendas, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, expresó sus felicitaciones a la mandataria federal.
Luz Elena González, secretaria de Energía, señaló a la Presidenta como un ejemplo y la felicitó en su cumpleaños.
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