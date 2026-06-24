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Solo 4 de cada 10 líneas de celular se han vinculado a la CURP

The CIU señala que el ritmo de registro de líneas móviles es insuficiente para la fecha límite del 30 de junio

Por El Universal

Junio 24, 2026 09:38 a.m.
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Solo 4 de cada 10 líneas de celular se han vinculado a la CURP
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      El avance del registro de datos de los dueños de celulares a sus líneas telefónicas avanza, pero a la fecha solamente se tienen vinculadas 62 millones 582 mil 340 líneas.

      CRT informa avance en registro de líneas celulares

      La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) dio a conocer la cifra anterior, con corte a la noche del 22 de junio pasado.

      Si se considera que en el país la CRT reconoce que hay 144 millones 585 mil 131 números celulares, la cifra de las líneas que ya se vincularon representa el 43% del total, es decir 4 líneas de cada 10.

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      De acuerdo con la legislación, los usuarios de celulares tienen que registrar su nombre y su CURP a su línea telefónica para que no se le suspenda el servicio a partir del 30 de junio próximo.

      El registro se abrió el pasado 9 de enero del 2026 pero la cifra de vinculaciones aún no rebasa el 50%.

      The CIU alerta ritmo insuficiente en registro

      De acuerdo con The Competitive Intelligence Unit (CIU) el proceso de registro avanza "a un ritmo insuficiente frente a la contabilidad del mercado mexicano que asciende a 158.9 millones al cierre del primer trimestre de 2026, considerando los reportes a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y la totalidad de los operadores móviles virtuales (OMV)".

      En el análisis "Registro de Líneas Móviles: Desconfianza y Potenciales Riesgos Sistémicos", aunque el cumplimiento crece, la "velocidad registrada resulta insuficiente para alcanzar una cobertura generalizada antes de la fecha límite establecida para el próximo 30 de junio".

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      Usuarios muestran desconfianza más que desconocimiento

      De acuerdo con The CIU "más preocupante aún es que los principales obstáculos no están relacionados con el desconocimiento de la medida, sino con la renuencia de los usuarios a ejecutar el proceso.

      "La perspectiva de los usuarios evidencia que el conocimiento de la obligación ha alcanzado niveles elevados entre la población, pero la conversión en registros efectivos continúa siendo limitada".

      Una encuesta que hizo The CIU muestra que el 66% de los usuarios móviles conocen la disposición oficial que obliga al registro de las líneas telefónicas, pero solamente el 45% de los que conocen la obligación registraron ya sus líneas.

      Esa diferencia muestra que el punto no es la falta de información o de campañas de difusión, sino que no hay suficiente confianza.

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