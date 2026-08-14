Hija de Ruffo Appel habla sobre el internamiento de su padre

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Hija de Ruffo Appel habla sobre el internamiento de su padreVerónica Ruffo Sánchez, hija de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California preso en el penal del Altiplano y ligado a una de las redes de huachicol fiscal más grandes del país, desmintió parte de la información que proporcionó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) sobre las condiciones de internamiento de su padre.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en su programa "Por La Mañana", de Grupo Fórmula, la hija del expolítico panista, señaló que su padre permanece con los mismos tenis que portaba el día de su detención hace casi un mes, cuando fue capturado en el municipio de Ensenada el pasado 16 de julio.

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"Es muy importante desmentir algunas (condiciones) de lo que se está comentando aquí (la SSPC) y otras las tengo que corroborar (...). Desmiento el calzado, a mi papá no se le ha entregado calzado, eso lo puedo categóricamente desmentir, él me pidió que se le entregaran, que tenía los mismos tenis con que lo habían arrestado", expresó.Verónica Ruffo refirió que intentó entregar los tenis cuando visitó el penal de máxima seguridad, sin embargo, no pudo porque "se requería de un vale que mi papá tenía que entregar". Cuando el vale fue entregado, tampoco se pudo realizar la entrega ya que le comentaron que los tenis "no eran lo suficientemente blancos", por lo que, afirma, hasta el pasado miércoles 12 de agosto, Ruffo Appel seguía con los mismos tenis de cuando fue detenido hace casi un mes."Hasta el día miércoles de esta semana mi papá sigue con el mismo calzado y eso lo puedo confirmar que no es verdad que el Altiplano le ha dado calzado", sostuvo.Ayer la SSPC, a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (OADPRS), informó que Ruffo Appel ha recibido atención con pleno respeto a sus derechos y entre las medidas que destacó se encuentran: atención de las áreas de Psicología, Medicina, Jurídica, Criminología y Trabajo Social.Además de recibir visitas y tener derecho a llamadas telefónicas, la Secretaría de Seguridad enfatizó en que se le han brindado insumos básicos de primera necesidad como "prendas de vestir, calzado y artículos de higiene personal", así como atención médica y el suministro de sus medicamentos.En respuesta y sobre el tema de los medicamentos, la hija del exgobernador de Baja California, acusado de delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, sostuvo que dichos medicamentos no los entrega el personal del Altiplano, más bien los entrega la defensa y los familiares del acusado."Los medicamentos no los entrega el personal del Altiplano, los medicamentos los entrega nosotros los familiares y mi papá tiene que requerir los medicamentos (...) fueron otorgados por la defensa, por nosotros, no por el Altiplano (...). En ningún momento el personal del Altiplano está entregando medicamentos, creo que es importante que ellos corrijan esta información", indicó.En relación con los servicios jurídicos y de servicio social, Verónica Ruffo Sánchez, comentó que espera viajar a la Ciudad de México para que el miércoles visite a su papá en el Estado de México y corrobore con él todo lo que supuestamente le han otorgado durante su internamiento.Otras de las irregularidades que compartió la hija Ernesto Ruffo es que el interno tampoco puede tener notas, pluma o lápiz, además de que no la dejaron entregarle un libro, argumentando que si era entregado, su papá perdía otro estimulo, ya sea la entrega de fotografías, televisión o llamadas porque sólo podía tener uno a la vez como parte de "una nueva regla". En contraste, a la pareja del exgobernador le dijeron que sí podía tener dos estímulos a la vez, por lo que, acusó, la información es diferente.