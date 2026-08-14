Hackeo genera incertidumbre en inscripciones de la UASLP

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El incidente de ciberseguridad registrado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) mantiene en dificultades el proceso de inscripción para el ciclo escolar 2026-2027, según denuncias de estudiantes que aseguran no contar todavía con horarios ni información precisa sobre las materias que cursarán.

Aunque las clases comenzarán el próximo lunes, alumnos consultados señalaron que el Portal de Estudiantes permaneció fuera de servicio durante varios días y que la Universidad les había informado que quedaría restablecido desde este jueves, lo cual no ocurrió en el plazo anunciado.

La tarde de este viernes, algunos jóvenes lograron ingresar nuevamente al sistema; sin embargo, reportaron que todavía no aparecía la hora asignada para realizar su inscripción. Esta situación les impide completar sus horarios y saber a qué hora deberán presentarse a clases.

"Todavía no sale la hora que nos toca inscribir, pero ya puedes entrar", reportó uno de los estudiantes afectados, mientras otros calificaron el proceso como desordenado ante la falta de información y la cercanía del arranque de actividades académicas.

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La incertidumbre también ha obligado a implementar procedimientos alternativos. En un aviso difundido el 13 de agosto, una representación estudiantil informó que alumnos de las carreras de Agronegocios y Administración y Políticas Públicas comenzarían a ser contactados por correo electrónico para recibir indicaciones e iniciar la inscripción de materias.

Según ese documento, se daría prioridad a esas licenciaturas por contar con una menor cantidad de estudiantes, a fin de avanzar gradualmente y liberar posteriormente la plataforma para las demás carreras.

En otro comunicado del mismo día, se reconoció que el Portal de Alumnos continuaba inhabilitado y se pidió a la comunidad estudiantil esperar la información oficial sobre el inicio de clases.

Mientras persisten los problemas para organizar horarios y materias, la UASLP reiteró este viernes que el miércoles 19 de agosto vence el plazo para que estudiantes de reingreso de preparatoria, licenciatura y técnico superior universitario realicen el pago de inscripción.

El origen de las fallas se remonta al incidente de ciberseguridad que afectó parte de la infraestructura tecnológica de la Universidad. El 7 de agosto, la institución informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República y que su División de Informática trabajaba en la contención, evaluación y recuperación gradual de los sistemas.

Hasta ahora, la UASLP no ha confirmado si datos personales o información institucional fueron comprometidos. Tampoco ha informado públicamente cuándo quedará completamente normalizado el Portal de Estudiantes.

La recuperación parcial del sistema no ha resuelto el problema para los alumnos, quienes permanecen sin certeza sobre sus horarios y procesos de inscripción a escasos días del comienzo de clases.

El incidente de ciberseguridad registrado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) mantiene en dificultades el proceso de inscripción para el ciclo escolar 2026-2027, según denuncias de estudiantes que aseguran no contar todavía con horarios ni información precisa sobre las materias que cursarán.

Aunque las clases comenzarán el próximo lunes, alumnos consultados señalaron que el Portal de Estudiantes permaneció fuera de servicio durante varios días y que la Universidad les había informado que quedaría restablecido desde este jueves, lo cual no ocurrió en el plazo anunciado.

La tarde de este viernes, algunos jóvenes lograron ingresar nuevamente al sistema; sin embargo, reportaron que todavía no aparecía la hora asignada para realizar su inscripción. Esta situación les impide completar sus horarios y saber a qué hora deberán presentarse a clases.

"Todavía no sale la hora que nos toca inscribir, pero ya puedes entrar", reportó uno de los estudiantes afectados, mientras otros calificaron el proceso como desordenado ante la falta de información y la cercanía del arranque de actividades académicas.

La incertidumbre también ha obligado a implementar procedimientos alternativos. En un aviso difundido el 13 de agosto, una representación estudiantil informó que alumnos de las carreras de Agronegocios y Administración y Políticas Públicas comenzarían a ser contactados por correo electrónico para recibir indicaciones e iniciar la inscripción de materias.

Según ese documento, se daría prioridad a esas licenciaturas por contar con una menor cantidad de estudiantes, a fin de avanzar gradualmente y liberar posteriormente la plataforma para las demás carreras.

En otro comunicado del mismo día, se reconoció que el Portal de Alumnos continuaba inhabilitado y se pidió a la comunidad estudiantil esperar la información oficial sobre el inicio de clases.

Mientras persisten los problemas para organizar horarios y materias, la UASLP reiteró este viernes que el miércoles 19 de agosto vence el plazo para que estudiantes de reingreso de preparatoria, licenciatura y técnico superior universitario realicen el pago de inscripción.

El origen de las fallas se remonta al incidente de ciberseguridad que afectó parte de la infraestructura tecnológica de la Universidad. El 7 de agosto, la institución informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República y que su División de Informática trabajaba en la contención, evaluación y recuperación gradual de los sistemas.

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Hasta ahora, la UASLP no ha confirmado si datos personales o información institucional fueron comprometidos. Tampoco ha informado públicamente cuándo quedará completamente normalizado el Portal de Estudiantes.



