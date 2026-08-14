Retiro de visa a Andy López Beltrán genera debate político
Lilly Téllez y Gerardo Fernández Noroña expresan posturas opuestas sobre el caso.
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La senadora del PAN, Lilly Téllez celebró que Estados Unidos le haya cancelado su visa a Andy López Beltrán, a quien calificó de huachicolero; mientras que el morenista, Gerardo Fernández Noroña dijo que el país vecino busca afectar a la 4T.
"Se los advertí muchas veces y celebro que le quiten la visa a Andy: huachicolero, cabecilla del narcopacto, ratero y lavador de dinero sucio", expuso Téllez en sus redes sociales.
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"Hace berrinche porque ya no irá a los antros de Los Ángeles. Que tiemblen también sus socios y prestanombres. Empieza la justicia", sentenció.
Por su parte, el senador Gerardo Fernández Noroña apuntó: "Toda mi solidaridad a López Beltrán, el retiro de la visa es una medida arbitraria y con intencionalidad política de dañar a nuestro movimiento", escribió en su cuenta de X.
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