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Retiro de visa a Andy López Beltrán genera debate político

Lilly Téllez y Gerardo Fernández Noroña expresan posturas opuestas sobre el caso.

Por El Universal

Agosto 14, 2026 01:10 p.m.
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Retiro de visa a Andy López Beltrán genera debate político
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      La senadora del PAN, Lilly Téllez celebró que Estados Unidos le haya cancelado su visa a Andy López Beltrán, a quien calificó de huachicolero; mientras que el morenista, Gerardo Fernández Noroña dijo que el país vecino busca afectar a la 4T.


      "Se los advertí muchas veces y celebro que le quiten la visa a Andy: huachicolero, cabecilla del narcopacto, ratero y lavador de dinero sucio", expuso Téllez en sus redes sociales.

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      "Hace berrinche porque ya no irá a los antros de Los Ángeles. Que tiemblen también sus socios y prestanombres. Empieza la justicia", sentenció.
      Por su parte, el senador Gerardo Fernández Noroña apuntó: "Toda mi solidaridad a López Beltrán, el retiro de la visa es una medida arbitraria y con intencionalidad política de dañar a nuestro movimiento", escribió en su cuenta de X.

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